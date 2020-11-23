Билл Гейтс спрогнозировал сроки следующей пандемии

В ответ на вопрос о теоретической вероятности новой пандемии миллиардер ответил, что очередная глобальная болезнь, в случае удачного стечения обстоятельств, появится через два десятилетия. При этом он не отрицает возможности возникновения заболевания и в ближайшие 3 года. Бизнесмен совместно с супругой владеет благотворительным фондом, благодаря которому были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцин и покупку защитных средств от COVID-19.

По мнению Гейтса, планета в целом и большинство государств в частности будут более подготовленными к новой глобальной болезни, в сравнении с коронавирусом. Бизнесмен выразил надежду, что каждая страна возьмёт пример с Южной Кореи и Австралии, которые проявили скорость и заинтересованность в тестировании людей и объявлении локдауна. Способы тестирования и приспособления для них будут намного более развитыми, чем в данный момент.

Исходя из подсчётов, в пятницу в Америке обнаружено 195 тыс. новых заражённых коронавирусной инфекцией. Данный показатель является рекордным со старта эпидемии в начале весны. В общей сумме в Соединённых Штатах задокументировано более, чем 12 млн случаев заболевания COVID-19, а количество погибших насчитывает 256 тыс.

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