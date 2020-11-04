Обзор: Трамп ведет в ключевых штатах, Байден ставит на пояс штатов Среднего Запада

По проекционному прогнозу Fox News Трамп выигрывает Флориду, делегирующую 27 выборщиков. Однако у претендента-демократа Джо Байдена есть надежда на пояс штатов Среднего Запада - Мичиган, Висконсин и Пенсильванию. В начале подсчета бюллетеней Трамп лидировал и в них, но миллионы голосов, поданных по почте, будут подсчитываться позднее. Подведение окончательных итогов в некоторых из штатов, таких как Пенсильвания, может занять несколько дней.

Согласно данным Edison Research, после распределения 306 голосов коллегии выборщиков Байден набирал 192 голоса, у Трампа - 114.

По прогнозу Fox News Байден побеждает в Аризоне (10 голосов выборщиков), по прогнозу AP - в Миннесоте (10).

Трамп, по проекционному прогнозу MSNBC, выигрывает в Огайо (20 выборщиков) и по прогнозу Fox, в Айове (7).

Калифорния, традиционно голосующая за демократов, отдала 55 голосов выборщиков Джо Байдену, как и ожидалось.

Выборы в США проводятся в два этапа: на основании волеизъявления избирателей 14 декабря будет голосовать коллегия выборщиков, где голоса распределяются пропорционально представительству каждого штата в Конгрессе. Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов выборщиков из совокупных 538-ми.

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