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Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы
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Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы

Для победы в выборах нужно получить голоса не менее 270 выборщиков
На своем выступлении в Белом доме после выборов президента США Дональд Трамп заявил, что одержал в них победу. «Мы победим. Насколько мне известно, мы уже победили», — заверил он. Однако подсчет голосов еще не завершен, напоминает Politico.

Кандидат от демократов Джо Байден также сообщил об уверенности в своей победе. По словам Байдена, он выигрывает в ряде ключевых штатов, в частности Аризоне и Пенсильвании. «Одна из телекомпаний заявила, что мы уже выиграли в Аризоне <...> У нас все еще есть шансы в Джорджии. Хотя мы и ожидали не этого. Мы очень довольны по поводу Висконсина и Мичигана. Кстати, на подсчет голосов потребуется время. Мы выиграем в Пенсильвании», — сказал он в комментарии CNN.

Для победы в выборах нужно получить голоса не менее 270 выборщиков.

Согласно последним данным, пока ни Трамп, ни Байден не набирают необходимого для победы числа голосов выборщиков — 270. Оба кандидата идут почти вровень: у Байдена предварительно 223 голоса выборщика, у Трампа 212, следует из данных Bloomberg на 9:30 МСК.

И Трамп, и Байден лидируют в штатах, которые традиционно поддерживают демократов (на востоке страны) и республиканцев (на юге и Среднем Западе). Вместе с тем Трамп стал фаворитом в некоторых «колеблющихся» штатах, ключевых для исхода голосования, — например, во Флориде, Огайо и Северной Каролине. По первым итогам пока очевидно только одно — сокрушительной победы Байдена не случилось, подчеркивает Bloomberg.

Последняя неделя перед выборами оказалась худшей для фондовых рынков США с марта. Больше других пострадали IT-гиганты, отчетность которых не смогла поднять настроение инвесторам, опасающимся новой волны COVID-19 и повторения весеннего обвала.

Впрочем, отсутствие решительной победы Байдена стало позитивной новостью для рынков. В ночь подсчета голосов на выборах доллар и фьючерсы на американские фондовые индексы продемонстрировали рост. Индекс DXY, который показывает отношение доллара к корзине из шести основных валют, по данным на 9:35 МСК вырос на 0,62%, до 93,92 пункта.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к тому моменту поднялись на 0,74%, на Nasdaq 100 — на 2,27%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций (изменяется обратно пропорционально цене) упала до 0,81%.

Источник: Investing.com

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среда 04.11.2020 | 10:37
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