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Байден уверен в своей победе, Трамп подает судебные иски
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Байден уверен в своей победе, Трамп подает судебные иски

Согласно подсчетам Edison Research, Байден на данный момент набирает 243 голоса выборщиков, Трамп - 214
В среду Джо Байден заявил, что ожидает победы на президентских выборах, а Дональд Трамп сообщил о подаче судебных исков в ряде штатов.

Несколько штатов продолжают подсчет бюллетеней. Байден не стал объявлять о победе, но уже запустил сайт для подготовки передачи власти контролируемому демократами Белому дому.

Выборы в США проводятся в два этапа: на основании волеизъявления избирателей 14 декабря будет голосовать коллегия выборщиков, где голоса распределяются пропорционально представительству каждого штата в Конгрессе. Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов коллегии выборщиков из совокупных 538-ми.

Согласно подсчетам Edison Research, Байден на данный момент набирает 243 голоса выборщиков, Трамп - 214.

По прогнозам СМИ, 77-летний Байден побеждает в Мичигане и Висконсине. Это значительно увеличивает вероятность того, что бывший вице-президент одержит победу в гонке.

У 74-летнего Трампа, который в 2016 году победил в этих штатах, теперь гораздо меньше возможностей добиться переизбрания.

В среду Трамп, несмотря на отсутствие прогнозов от основных СМИ о результатах голосования в ряде ключевых штатов, заявил о победе над Байденом, обвинил демократов в попытке украсть выборы и пригрозил штатам судебными исками.

Штаб Трампа пытался сохранить шансы на победу, потребовав пересчета голосов в Висконсине и сообщив о подаче исков для остановки подсчета бюллетеней в Мичигане и Пенсильвании.

Трамп раскритиковал СМИ, спрогнозировавшие его поражение в Аризоне и Неваде - штатах, где, по мнению президента, он побеждает.

"Они повсюду находят голоса за Байдена - в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане. Очень плохо для нашей страны!" - написал он в твиттере.

Байден сказал, что должны быть подсчитаны все голоса.

"Никто не отберет у нас нашу демократию - ни сейчас, ни когда-либо", - сказал он.

Голосование завершилось вечером во вторник, но многие штаты обычно подсчитывают бюллетени в течение нескольких дней. В этом году перед ними стоит более сложная задача, поскольку многие американцы голосовали по почте из-за пандемии коронавируса.

Напряженная борьба развернулась в нескольких штатах, включая Аризону, Джорджию, Неваду и Северную Каролину.

При этом в случае победы Байден столкнется с трудностями в реализации своей повестки, поскольку республиканцы, скорее всего, сохранят контроль в Сенате и, вероятно, будут блокировать значительную часть инициатив.

Источник: Интерфакс

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четверг 05.11.2020 | 09:47
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