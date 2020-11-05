Экономика Британии снизится по итогам года на 11% - прогноз ЦБ страны

Расходы домашних хозяйств и ВВП начнут расти в 1-м квартале 2021 года на фоне ослабления карантинных мер, прогнозирует Банк Англии. При этом в январе-марте следующего года экономическая активность будет значительно ниже по сравнению с 4-м кварталом 2019 года.

Помимо этого, внешняя торговля и ВВП Великобритании в 1-м полугодии 2021 года, скорее всего, испытают влияние переходного периода после выхода страны из единого рынка и таможенного союза ЕС с 1 января и предполагаемого вступления в силу нового торгового соглашения с Евросоюзом.

Регулятор ожидает роста ВВП страны в 2021 году на 7,25% вместо 9% и на 6,25% в 2022 году вместо 3,5%.

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 0,5% в годовом выражении, однако осталась значительно ниже целевого уровня MPC в 2%, что отражает влияние пандемии на экономику. Банк Англии ожидает, что инфляция останется на том же уровне или незначительно вырастет зимой, а затем резко приблизится к целевому показателю на фоне снижения эффекта от низких цен на энергоносители и сокращения налога на добавленную стоимость. Регулятор прогнозирует достижение уровня инфляции в 2% в течение ближайших 2-х лет.

"Если прогноз инфляции останется слабым, комитет готов принять любые дополнительные меры для выполнения своих функций", - говорится в пресс-релизе MPC, который отмечает, что не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, пока не увидит признаков прогресса в достижении инфляции в 2%.

В Банке Англии подчеркивают, что экономический прогноз остается "нетипично неопределенным". Он зависит от развития ситуации с пандемией и мер по защите здоровья населения, а также от характера новых торговых договоренностей между Евросоюзом и Великобританий, говорится в сообщении регулятора.

Британский центробанк также изменил свой прогноз уровня безработицы. Регулятор теперь ожидает, что по итогам 2020 года безработица в стране составит 6,25%, а не 7,5%, как прогнозировалось в августе. Прогноз безработицы в 2021 году был ухудшен до 6,75% с 6%, в 2022 году - до 5% с 4,5%.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 17 декабря 2020 года.

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