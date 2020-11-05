Греция вводит всеобщий карантин

«Мы решили, что с 06:00 по местному времени (07:00 мск) в субботу (7 ноября - прим. ТАСС) по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября», - сказал премьер.

Мицотакис отметил, что решил выступить на пресс-конференции с главным эпидемиологом страны, профессором Сотирисом Циодрасом, чтобы показать, что власти принимают решения на основе научных данных, которые не должны быть предметом споров в обществе. По словам премьера, карантин в ноябре не будет полностью похож на тотальную изоляцию, которая имела место в марте. «Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС-сообщений, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы», - сказал глава правительства.

Экспоненциальный рост числа заболевших.

«Но гимназии и лицеи будут закрыты. Большая разница заключается в том, что теперь использование [защитной] маски становится обязательным при всех передвижениях граждан», - продолжил премьер-министр. «За последние пять дней мы наблюдаем экспоненциальный рост числа заболевших. Почти 10 тыс. случаев за пять дней. Мы увидели значительное увеличение количества госпитализаций, числа интубированных пациентов, количества отделений интенсивной терапии, которые нам пришлось использовать, плохое соотношение между числом госпитализаций и выписок выздоровевших», - объяснил премьер причины введения всеобщего карантина.

По словам Мицотакиса, необходимо остановить эту волну. «Я предпочитаю принять решительные меры раньше, чем позже. Многие европейские страны были вынуждены пойти на такие меры, когда эпидемия уже вышла из-под контроля. Я не буду подвергать опасности жизнь наших сограждан», - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что «меры будут действовать три недели». «Они должны позволить, чтобы у нас был относительно нормальный декабрь и то, что будет похоже на празднование [Рождества] в предыдущие года», - сказал премьер. «Кто-то может возразить, почему бы не подождать 10-15 дней, чтобы увидеть, подействуют ли принятые вами мер. Но агрессивный рост числа случаев вынуждает меня принять меры сейчас. Если они не сработают, то через 15 дней давление на систему здравоохранения будет невыносимым, и я ни в коем случае не могу этого допустить», - подчеркнул Мицотакис.

По его словам, у страны есть «все необходимое для защиты от этой новой, более интенсивной пандемической атаки». «Я уверен, что мы выиграем и эту битву. Нам нужно вступить в бой. Я надеюсь, что в 2021 году новости о готовности вакцин будут обнадеживающими», - сказал он.

При этом премьер пояснил, что с введением всеобщего карантина возникнут большие финансовые проблемы. «Наш долг - иметь финансовые резервы. Греция располагает сейчас более 37 млрд евро. Первой нашей заботой будет поддержка самых слабых слоев населения», - сказал Мицотакис, добавив, что представители Минфина позднее объявят о новых мерах поддержки бизнеса и населения.

«Позвольте мне остановиться лишь на трех дополнительных шагах. Те работники, которые прекратят работу в ноябре, получат помощь в начале декабря в размере 800 евро вместо 534 евро в дополнение к традиционному рождественскому бонусу. Кроме того, все пособия по безработице, срок действия которых уже истек, продлены на два месяца. Наконец, будет предоставлена единовременная помощь в размере 400 евро для лиц, которые являются безработными длительный период и которые не получают пособий», - сказал премьер.

Ситуация с коронавирусом в Греции.

Суточный прирост инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем от тысячи до 1,6 тыс. Антирекорды по числу зафиксированных заразившихся в стране были отмечены 4 ноября (2 646), 3 ноября (2 166) и 31 октября (2 056). Постоянное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Греции фиксируется с конца июля, когда было снято большинство ограничений для населения и начался массовый туризм внутри страны и из-за рубежа.

Власти в последнее время уже вводили ограничения для отдельных регионов. Так, со вторника на 14 дней была объявлена «локальная изоляция» в городах Салоники и Сере, а также в их областях. Там закрыли розничные магазины и предприятия общепита (разрешена только продажа на вынос и доставка на дом), но в отличие от локдауна весной в этих регионах продолжает работать промышленность, оптовая торговля, гостиницы и школы. Вузы полностью переводятся на удаленное обучение. Теперь эти меры распространяются до 30 ноября на всю страну.

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