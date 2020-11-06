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ФРС: экономика США снизила темпы восстановления
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ФРС: экономика США снизила темпы восстановления

Пауэлл указал на необходимость финансовой поддержки со стороны американских властей для ускорения роста темпов восстановления экономики страны
​В последние месяцы экономика США снизила темпы восстановления, расходы американцев на сектор услуг остаются на низком уровне, заявил Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам регулярного заседания Федерального комитета.

«В последние месяцы темпы восстановления [экономики США] замедлились. <...> Расходы [американцев] на сектор услуг остаются низкими в основном из-за сохраняющихся низких показателей в сферах, которые, как правило, требуют того, чтобы люди собирались вместе, в частности туризм и гостиничный бизнес. <...> На рынке труда восстановлено около половины из 22 млн рабочих мест, которые были потеряны в марте и апреле, так как многие люди смогли вернуться на работу. Как и в целом по экономике, темпы улучшения ситуации на рынке труда замедлились», - отметил глава финрегулятора.

Он также указал на необходимость финансовой поддержки со стороны американских властей для ускорения роста темпов восстановления экономики страны. «Темпы восстановления ускорятся, будут более устойчивыми, если власти предоставят больший объем финансовой поддержки, когда будет подходящее время. Обе стороны [республиканцы и демократы] ведут консультации. Они говорят о том, что будет некая помощь», - подчеркнул председатель, говоря об очередном пакете стимулирующих мер для американской экономики.

Отвечая на вопросы журналистов во время видеоконференции, Пауэлл отметил, что перспективы развития американской экономики остаются «крайне неопределенными», а рост заразившихся новым коронавирусом в стране «особенно беспокоит». По его словам, «полное восстановление экономики маловероятно, пока люди не убедятся в том, что можно возобновить широкий спектр различной деятельности».

Проводившиеся несколько месяцев переговоры между вашингтонской администрацией и демократами о новом пакете чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых ФРС.

Источник: ТАСС



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пятница 06.11.2020 | 08:58
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