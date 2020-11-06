Сентябрьский рост промпроизводства в Германии увеличился до 1,6%

При этом, согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 0,5%, а не снизился на 0,2%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в сентябре на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Увеличение промпроизводства зафиксировано пятый месяц подряд, хотя показатель остается на 8,4% ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии коронавируса.

Промпроизводство без учета энергетического сектора и строительства в сентябре выросло на 2% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом производство промежуточных товаров увеличилось на 1,4%. Выпуск потребительских товаров вырос на 3%, средств производства - на 2,2%.

В автомобильной промышленности был зафиксирован рост на 10% после снижения на 10,3% в августе.

Между тем выработка электроэнергии в сентябре снизилась на 2,5%. В строительной отрасли отмечен рост на 1,5%.

Общий объем промпроизводства в сентябре упал относительно того же месяца 2019 года на 7,3%. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель сократился на 8,7% в годовом выражении.

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