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Китай стремительно расширяет импорт услуг
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Китай стремительно расширяет импорт услуг

В течение пяти лет объем импорта услуг в сфере туризма, вероятно, превысит $1 трлн
​Китай продолжит наращивать импорт услуг, в связи с чем его объем за пять лет достигнет $2,5 трлн, прогнозирует министерство торговли страны.

Таким образом, он составит более 10% от общемирового, говорится в отчете, представленном в пятницу в рамках Китайской международной ярмарки импортных товаров и услуг (China International Import Expo).

В нем сообщается, что в течение пяти лет объем импорта услуг в сфере туризма, вероятно, превысит $1 трлн. При этом импорт цифровых услуг, включая сборы за использование прав на интеллектуальную собственность и финансовых услуг, может превзойти $1,3 трлн.

В Минторге отметили, что КНР ослабит ограничения на участие других стран в телекоммуникационных услугах с добавленной стоимостью, коммерческих услугах и транспорте с целью оживления современной сферы услуг, сообщает агентство "Синьхуа". Кроме того, страна снизит ограничения для зарубежных предприятий в таких секторах, как туризм, медобслуживание, образование, юриспруденция, научно-технические исследования, культура, финансы и электронная коммерция.

С момента вступления Китая в ВТО в 2001 году страна импортировала услуг на сумму $4,7 трлн. При этом среднегодовые темпы роста этого показателя составили 15,2%, что значительно превышает среднемировой показатель в 7,7%.

В 2019 году импорт услуг в Китай обеспечил более 18 млн рабочих мест для его торговых партнеров, согласно данным Всемирного банка и Международной организации труда.

Несмотря на пандемию COVID-19, в январе-августе 2020 года импорт цифровых услуг в Китае вырос на 5,6% в годовом исчислении.

Источник: Интерфакс

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пятница 06.11.2020 | 15:02
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