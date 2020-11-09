Октябрьский рост китайского экспорта в октябре составил 11,4%

Рост стал самым быстрым с марта 2019 года. Эксперты в среднем ожидали повышения на 9,3%, сообщает Trading Economics. В сентябре объем китайского экспорта повысился на 9,9%.

В последние месяцы Китай существенно увеличил экспорт медицинских товаров, в том числе масок, а также электроники.

Китайский импорт в октябре вырос второй месяц подряд, однако темпы повышения существенно замедлились. Объем импорта увеличился на 4,7% по сравнению с октябрем прошлого года - до $178,74 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 9,5%. В сентябре импорт повысился на 13,2%.

Импорт меди и медной продукции в Китай в октябре подскочил на 43,4%, железной руды - на 14,9%, соя-бобов - на 41%, нефти - снизился на 6,7%.

Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце увеличился до $58,44 млрд по сравнению с $42,3 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $46 млрд.

Профицит баланса в торговле с США в октябре составил $31,37 млрд против $30,75 млрд в сентябре, профицит за десять месяцев текущего года составил $384,5 млрд.

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