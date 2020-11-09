Германия надеется на улучшение отношений с США после победы Джо Байдена

Глава МИД надеется на то, что Байден, в отличие от Трампа, не будет яростно стремиться к росту расходов ФРГ на оборону до 2% своего ВВП, согласно НАТО. Дискуссии на тему расходов на оборону при новом президенте США не утихнут, но проходить они будут в другой атмосфере, заявляет Мас.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер в своем интервью радиостанции Deutschlandfunk выразил уверенность, что при Байдене политика США будет проходить в многостороннем формате, а не так, как при Трампе — в одностороннем. Министр также надеется, что отношения двух стран в секторе международной торговли вернутся к привычному сценарию.

Альтмайер надеется, что Соединенные Штаты вернутся к Парижскому соглашению по защите климата, поскольку это важно для всей планеты.

По материалам: dw.com

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