Трамп планирует введение дополнительных санкций в отношении Ирана

Сейчас США договариваются с Израилем и государствами Персидского залива, относительно санкций. Для этого 8 ноября в Израиль прилетел Эллиотт Абрамс.

США надеются, что вводимые ограничения в отношении Ирана воспрепятствуют Байдену вернуть Соединённые Штаты в Совместный план действий по иранской ядерной программе.

Эллиотт Абрамс заявил на одной из встреч за закрытыми дверями, что Трамп планирует вводить санкции раз в неделю до дня инаугурации президента США — сообщает Axios.

Ограничения могут быть направлены на иранскую ракетную программу из-за ограничений прав человека. В США уже создан список предприятий и организаций попадающих под санкции.

По материалам: RG.RU

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