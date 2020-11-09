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Трамп планирует введение дополнительных санкций в отношении Ирана
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Трамп планирует введение дополнительных санкций в отношении Ирана

США надеются, что вводимые ограничения в отношении Иран помешают Джо Байдену вернуть Соединённые Штаты в Совместный план действий по иранской ядерной программе
Администрация Трампа намерена ввести дополнительные ограничения в отношении Ирана до того, как главой Белого дома станет Джо Байден.

Сейчас США договариваются с Израилем и государствами Персидского залива, относительно санкций. Для этого 8 ноября в Израиль прилетел Эллиотт Абрамс.

США надеются, что вводимые ограничения в отношении Ирана воспрепятствуют Байдену вернуть Соединённые Штаты в Совместный план действий по иранской ядерной программе.

Эллиотт Абрамс заявил на одной из встреч за закрытыми дверями, что Трамп планирует вводить санкции раз в неделю до дня инаугурации президента США — сообщает Axios.

Ограничения могут быть направлены на иранскую ракетную программу из-за ограничений прав человека. В США уже создан список предприятий и организаций попадающих под санкции. 

По материалам: RG.RU



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понедельник 09.11.2020 | 16:16
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