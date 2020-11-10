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ФРС: компании США по прежнему не застрахованы от дефолта
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ФРС: компании США по прежнему не застрахованы от дефолта

Активы по прежнему находятся в зависимости от настроения трейдеров к риску, заявил регулятор.
Неугасающая пандемия коронавируса держит компании и домохозяйства США в зоне риска дефолтов и обвалов активов, заявили в ФРС.

"Большинство домохозяйств страны продолжают встречаться с проблемами, банкротства по заимствованиям могут увеличиться, что приведет к краху кредиторов", — сообщается в отчете ФРС.

Снижение экономической активности сократило до нуля возможности компаний обслуживать кредиты, взятые для поддержания фирм во время кризиса от коронавируса. 

Активы все также находятся в зависимости от настроения трейдеров к риску, заявил регулятор.

"Экономика страны, бизнес и домохозяйства по-прежнему поддерживаются государством в виде кредитования и около нулевых процентных ставках", - следует из сообщения ФРС. 

По материалам: REUTERS



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вторник 10.11.2020 | 12:09
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