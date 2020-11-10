В Белоруссии не будет частного предприятия без профсоюза — Лукашенко

Согласно заявлению Лукашенко, отдельные предприниматели решили развалить страну. "Нам не до шуток, мы будем действовать. Шутить мы не будем больше», — заявил глава Республики Беларусь во время беседы с руководителем организации профсоюзов страны.

«Частные предприниматели, которые не создадут профсоюзы на своем производстве или компании, будут лишены лицензии и ликвидированы», - подытожил Лукашенко.

"Те кто покидает профсоюзы по политическим убеждениям, пусть уходят их ничтожно мало и держать их не будем", — сказал он

«Такие ушедшие и уехавшие потом живут в Латвии за два доллара в сутки, где их хваленые обещания, где их обещанные миллионы?" — спросил президент.

По материалам: Finanz.ru

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