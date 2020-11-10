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В Белоруссии не будет частного предприятия без профсоюза — Лукашенко
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В Белоруссии не будет частного предприятия без профсоюза — Лукашенко

Согласно заявлению Лукашенко, отдельные предприниматели решили развалить страну
Весь приватный бизнес обязан до конца года создать профсоюзы или будет ликвидирован, заявил президент Белоруссии.

Согласно заявлению Лукашенко, отдельные предприниматели решили развалить страну. "Нам не до шуток, мы будем действовать. Шутить мы не будем больше», — заявил глава Республики Беларусь во время беседы с руководителем организации профсоюзов страны.

«Частные предприниматели, которые не создадут профсоюзы на своем производстве или компании, будут лишены лицензии и ликвидированы», - подытожил Лукашенко.

"Те кто покидает профсоюзы по политическим убеждениям, пусть уходят их ничтожно мало и держать их не будем", — сказал он

«Такие ушедшие и уехавшие потом живут в Латвии за два доллара в сутки, где их хваленые обещания, где их обещанные миллионы?" — спросил президент. 

По материалам: Finanz.ru



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вторник 10.11.2020 | 15:14
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