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В Ереване начались массовые акции протеста
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В Ереване начались массовые акции протеста

Тысячи собравшихся огласили этот документ предательством по отношению к стране и защитникам Нагорного Карабаха
​После подписания меморандума о прекращении военных действий жители Еревана массово собрались на митинги протеста, сообщает DW.

Митингующие собрались на главной площади страны, где находится здание правительства и захватили его. Акционеры выражали недовольство премьер-министром Армении, который заключил меморандум.

Тысячи собравшихся огласили этот документ предательством по отношению к стране и защитникам Нагорного Карабаха.

Всюду раздаются возгласы "Пашинян — предатель!" и "Не отдадим Карабах", люди настаивают на отставке премьер-министра Армении. Согласно высказываниям, Пашинян должен был вынести этот вопрос на обсуждение населением страны, а не принимать его в одиночку. Демонстранты ведут себя очень агрессивно и силовые структуры правовых ведомств не могут им ничего противопоставить. 

Группа протестующих поспешила к зданию парламента, где напала на спикера Арарата Мирзояна и избила его.  

В свое оправдание премьер-министр заявил, что у страны не было другого выхода и свои действия он объяснит позже. Также Пашинян обратился к демонстрантам с просьбой прекратить погромы, ведь наказания за эти акции протеста понесут все, в том числе и он.

Премьер-министр раскритиковал протестующих, заявив, что среди погромщиков находятся и телохранители некоторых олигархов. "Это люди и из прежней власти, которые пытаются защитить свое наворованное, проходят по уголовным делам... Все виновные в сегодняшних беспорядках будут привлечены к ответственности. Ни один виновный не избежит ответственности, в том числе и я", - сказал Пашинян.

Между тем армянские телеканалы показывают в прямом эфире, как колонны автомашин и техники российских миротворцев движутся в направлении Нагорного Карабаха. Как сообщает корреспондент DW, в регионе на сегодня фактически не осталось мирного населения, тысячи беженцев покинули города и села. 

По материалам: dw.com

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вторник 10.11.2020 | 16:09
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