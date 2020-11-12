Зеленский госпитализирован в Феофанию с диагнозом COVID-19

"В. Зеленский и А. Ермак госпитализированы в больницу Феофания, во избежание случаев распространения вируса," — добавила она.

"В больнице для президента страны создан кабинет, где он проводит совещания, там превосходные условия для пациентов," — продолжила пресс-секретарь

Согласно статистике в Украине зафиксированы 500.865 человек инфицированных COVID-19.

Власти страны ввели новые ограничительные меры, действующие в выходные дни.

По материалам: REUTERS

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