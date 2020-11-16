Белый дом планирует жесткие санкции в отношении Китая

Дональд Трамп заявил, что такие жесткие санкции в отношение Китая не позволят Джо Байдену изменить действующую политику США касательно Пекина.

Администрация действующего президента США рассматривает ограничения в отношении многих предприятий и фирм КНР, а также должностных чинов за нарушениях прав человека в Гонконге. Санкции коснутся и компаний имеющих отношение к военным Китая.

На ближайшем выступлении глава американской нацразведки Джон Рэтклифф огласит новые обвинения китайской стороне. "Если правительство КНР не пересмотрит свои планы и не станет честным конкурентом в финансовой и политической сфере, будущие главы Соединённых Штатов никогда не изменят судьбоносного решения Трампа", - заявил директор пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома.

До этого Трампом уже было утверждено постановление о запрете американских инвестиций в компании имеющие отношение к военным Китая. Правительство КНР в своем обращении к властям США требует прекратить оказывать финансовые ограничения на свои компании и намерено отстаивать экономические интересы этих предприятий, сообщил представитель МИД Китая. Он заявил, что США своими действиями нарушают законы международной торговли и оказывают негативное влияние на отношения двух стран.

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