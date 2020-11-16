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Экономика России выдержит возможные санкции США — S&P
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Экономика России выдержит возможные санкции США — S&P

В худшем сценарии более жесткие ограничения окажут существенное воздействие на экономику Российской Федерации
Возможные ограничительные меры США в отношении России не принесут существенного вреда ее экономике, заявляют аналитики S&P.

В отчете S&P "Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация" говорится, что ухудшение отношений между двумя странами увеличивают санкционные риски для экономики РФ, однако все будет зависеть от политических решений России и настроений после выборов президента США. 

"В наиболее реалистичном сценарии экономика Кремля справится с экономическими ограничениями в отношении российских компаний или финансовых структур", — сообщается в отчете.

Однако, эксперты S&P не говорят, что в худшем сценарии более жесткие ограничения окажут существенное воздействие на экономику Российской Федерации. 



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понедельник 16.11.2020 | 15:28
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