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Экономика Аргентины зашла в тупик
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Экономика Аргентины зашла в тупик

Экономическая политика Аргентины основанная на
По мнению экспертов и главных мировых финансистов, золотовалютные закрома Аргентины опустели. И теперь у главного финансового регулятора страны есть два выхода: отпустить в свободное плавание песо или остановить обесценивание национальной валюты путем более жестких ограничений. 

Экономическая политика Аргентины, основанная на "печатном станке", только усугубила положение песо и привела к еще большему его снижению. "Включенный станок" привел страну к критическому уровню инфляции в 40%, а отсутствие четкого плана ДКП только увеличило давление на падающую валюту. 

По заявлению аналитика агенства Moody's, население страны перестало доверять национальной валюте, и у песо не осталось другого выхода, кроме девальвации.

Падение экономики Аргентины в этом году, по данным прогноза, составит 12%, а уровень производства отстает от докризисных показателей на 30%.

Официальный установленный курс песо к доллару составляет около 80 пунктов. На "черном рынке" это цифра находится у отметки 160 пунктов.

"Экономике Аргентины в таком состоянии будет тяжело увеличить свою ликвидность для погашения новых заимствований", - заявила  Шиван Морден из компании APS.

В своем заявлении министр экономики Аргентины заявил, что страна на переговорах о реструктуризации долга перед МВФ, будет стремиться к подписанию договора, включающего в себя жесткие экономические реформы. Долг Аргентины перед МВФ составляет 44 миллиарда долларов. 

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пятница 20.11.2020 | 17:59
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