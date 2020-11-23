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В Германии намерены продлить карантинные ограничения
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В Германии намерены продлить карантинные ограничения

Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней
Представители федеральных земель Германии в ходе оперативного заседания с Ангелой Меркель, запланированного на 25 ноября, намерены рекомендовать увеличить срок карантинных ограничений, установленных правительством страны на фоне стремительно распространяющейся пандемии COVID-19, пишет в своем издании Spiegel.

В предоставленном Spiegel документе, сказано, что земельное правительство Берлина видит потребность в увеличении срока карантинных мер. Согласно сведениям немецкой газеты Tagesspiegel, бургомистр Берлина в телефонной беседе с премьер-министрами регионов ФРГ попросил поддержать его и составить общий документ к будущему заседанию.

Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен, то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней. 

Сейчас ФРГ находится в жестких ограничительных мерах, в стране не работают заведения общественного питания, спортивные комплексы, туристические объекты, а также музеи и кинотеатры. Собираться дома можно в рамках двух домохозяйств. Население Германии надеется на отмену последнего ограничения на новогодние и рождественские праздники, и можно будет встретить Рождество в кругу 10 человек. 

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понедельник 23.11.2020 | 15:34
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