В Германии намерены продлить карантинные ограничения

В предоставленном Spiegel документе, сказано, что земельное правительство Берлина видит потребность в увеличении срока карантинных мер. Согласно сведениям немецкой газеты Tagesspiegel, бургомистр Берлина в телефонной беседе с премьер-министрами регионов ФРГ попросил поддержать его и составить общий документ к будущему заседанию.

Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен, то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней.

Сейчас ФРГ находится в жестких ограничительных мерах, в стране не работают заведения общественного питания, спортивные комплексы, туристические объекты, а также музеи и кинотеатры. Собираться дома можно в рамках двух домохозяйств. Население Германии надеется на отмену последнего ограничения на новогодние и рождественские праздники, и можно будет встретить Рождество в кругу 10 человек.

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