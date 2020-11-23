Экономика Нигерии продолжает снижение

В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад. Отрицательно сказывается на экономике находящаяся на относительно малом уровне стоимость нефти, кроме этого негативное влияние имеют ограничения и локдаун, задействованные в стране для предотвращения распространения коронавируса.

Нефтесектор с начала лета по начало осени показал скачок вниз практически на 14 процентов. Выработка нефти снизилась до 1.67 миллионов баррелей в день, что на 0.14 миллионов барр./ сут. меньше, чем в предыдущий квартал и на 0.43 миллиона баррелей в день за год до этого.

Топливный сектор упал в текущем квартале на 2.5 процента после снижение на 6.1 процента за второй квартал. Кроме того, падение замечено в секторах общепита и размещения на 22.6 процента.

Однако, несмотря на все это, экономика государства в текущем квартале рванула вверх более, чем на 12 процентов в отношении к предыдущему периоду. Это рекордный рост за последние десять лет. За второй квартал 2020 года падение экономики достигало 5% в поквартальном показателе.

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