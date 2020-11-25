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Байден озвучил планы на первые 100 дней
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Байден озвучил планы на первые 100 дней

Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы, скоординировать штаты в противостоянии эпидемии COVID-19, а также изменить постановления Дональда Трампа по защите природы.

В недавнем интервью NBC Байден заявил: "Я согласую с Сенатом законопроект об иммиграционной реформе, что даст возможность оформить гражданство примерно 11 млн жителям, незаконно проживающим в Америке. Кроме того, я планирую отменить некоторые, особенно непродуманные, указы, оказавшими колоссальный вред окружающей среде, повлияв на ухудшение климата и наше здоровье."

Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии. По его словам, пандемия  вызвала не только экономический кризис, но и психологическую травму у населения.

Байден отказывается после инаугурации проводить расследование деятельности Трампа. Он огласил список лиц, которые займут важнейшие места в администрации президента, назвав их командой, гарантирующей благополучие и безопасность США и гражданам.

Байден озвучил вероятные назначения — на пост главы Госдепартамента, главы Министерства безопасности, начальника национальной разведки. Также ожидается назначение главой Госдепартамента Энтони Блинкена, который сможет начать исполнять свои обязанности с начала работы администрации. При правительстве Барака Обамы Блинкен являлся замсоветника национальной безопасности на протяжении 2013-2015 годов.

Министерство внутренней безопасности должен возглавить, по мнению Байдена, Алехандро Майоркас, бывший заместитель министра по вопросам внутренней безопасности. А Джон Керри, бывший государственный секретарь за 2013-2017 гг, имеет все шансы стать спецпосланником президента по делам климата и окружающей среды.

Байден планирует назначить Джейка Салливана, бывшего помощника Х.Клинтон,  советником по национальной безопасности США.

Главой Нацразведки Байден видит бывшего замсоветника президента по нацбезопасности Эврил Хэйнс, которая возглавляла Национальную разведку в 2015-2017 годах, а также была замдиректора ЦРУ в 2013-2015 годах. Байден особо отметил что с "Эврил мы все находимся в безопасности".

Однако, представление Байденом своей команды не является официальным до согласования с Сенатом, которым может оказаться возглавляемым  республиканцами.

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среда 25.11.2020 | 17:15
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