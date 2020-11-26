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Глава МВД Украины требует немедленно ввести локдаун
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Глава МВД Украины требует немедленно ввести локдаун

Глава внутренних дел Украины считает ситуацию с распространением пандемии COVID-19 крайне тяжелой
​Сложившееся катастрофическое положение с распространением COVID-19 в Украине требует незамедлительного введение локдауна на несколько недель, сообщил глава МВД страны Украины.

"В стране требуется срочно вводить локдаун сроком на три-четыре недели", - заявил министр в интервью телеканалу "Украина-24". Согласно его заявлению Кабмин Украины рассматривает данное решение. 

Глава внутренних дел Украины считает ситуацию с распространением пандемии COVID-19 крайне тяжелой и заявляет, что без введения изоляционных мер на территории государства не обойтись, независимо от непопулярности этого ограничения среди населения.

Арсен Аваков согласился, что с введением локдауна большинство населения страны будут лишены достатка, но правительство Украины должно взять на себя обязательства и оказать всяческую помощь. "Несмотря на то, что бюджет страны находится в плачевном состоянии правительству придется принять решение о компенсациях и поддержке населения," — добавил он.

Аваков заявил, что, при условии незамедлительного введения локдауна, государство уже к новогодним праздникам может из него выйти.

До этого премьер-министр Украины рассматривал увеличение карантинных мер на новогодние праздники. Сегодня согласно статистическим данным в Украине зафиксирован новый антирекорд заражения коронавирусом — более 15 тыс. человек за сутки. С начала распространения пандемии коронавируса в Украине заразилось 677 189 человек, выздоровели — 317 395, умерло от COVID-19 — 11 717 человек.



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четверг 26.11.2020 | 13:09
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