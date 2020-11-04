Рейтинг бинарных брокеров
Трейдерам, которых интересуют бинарные опционы, следует обратиться к проверенным и надежным брокерам. Команда
аналитиков компании МОФТ предлагает ознакомиться с рейтингом компаний, которые успешно прошли сертификацию в ЦРОФР и
получили лицензии CySec.
На странице представлен рейтинг 2020 года брокеров бинарных опционов, в который вошли лучшие компании, согласно
реальным отзывам трейдеров. Каждая компания из списка предлагает выгодные торговые условия: спред, кредитное плечо,
минимальный депозит.
|№
|Логотип
|Название
|Регулятор
|Минимальный депозит ($)
|Рейтинг доверия
Трейдерам, независимо от их опыта пребывания на финансовом рынке Форекс, очень важно сделать правильный выбор
брокера бинарных опционов — это повысит эффективность и удобство торговли.
Для экономии времени, чтобы не собирать информацию по различным брокерам и их торговым условиям, достаточно
ознакомиться с одним-единственным рейтингом брокерских компаний по бинарным опционам. Этот список построен на
основании реальных отзывов трейдеров, а также многочисленных дополнительных факторов.
На популярность брокера и его динамику в рейтинге также влияют внедрение новых технологий, внутренняя
стабильность компании и торговый прирост. Информация в рейтинге регулярно обновляется, с учетом поступления
новых сведений. Любой трейдер может четко понять о текущем положении брокеров на рынке в данный момент.
Трейдерам, и новичкам, и опытным, МОФТ рекомендует присмотреться к брокерам бинарных опционов из ТОПа 10 нашего
рейтинга — сотрудничество с лидерами привлекательно из-за их торговых условий и надежности.
Статистика гласит:
больше 50% всех трейдеров на рынке работают с брокерскими компаниями из первой «пятерки»
рейтинга;
25% трейдеров выбирают брокеров, которые занимают с 6 по 10 места.
И еще 25% не игнорируют брокеров, которые находятся ниже топовой десятки — некоторые
трейдеры имеют свои причины для работы с ними.
Превалирующее большинство трейдеров согласны: брокер из ТОПа — это официальная, честная и надежная компания.
Вступив в сделку с такой организацией, можно быть уверенным в экономической целесообразности инвестиций.
При выборе обращают внимание на спред — комиссию брокера. Данный параметр является ключевым фактором для
трейдеров, которые любят совершать «быстрые» сделки в большом количестве. Если зарегистрироваться у брокера
через МОФТ, можно забыть о комиссии брокера — клиент получает до 100% возврата спреда. Независимо от результатов
торговли.
Торговая платформа — также важный критерий работы. Она обеспечивает высокую скорость совершения и исполнения
сделок. Весомым преимуществом для трейдеров, у которых нет возможности постоянно находится возле ПК, становятся
онлайн-терминалы и мобильные приложения. И львиная доля брокеров из ТОП-списка уже давно обзавелись этими
инструментами, дабы облегчить жизнь преуспевающим торговцам.
Надежные брокеры бинарных опционов
Список надежных брокеров — далеко не единственный сервис данной страницы. Тут можно провести сравнение брокеров,
нажав кнопку «Сравнить брокеров». Вы будете перенаправлены на страницу, где нужно выбрать подходящие вам
условия: бренд брокера, торговую платформу, торговые и дополнительные инструменты. Если вам интересны наличие
аналитической поддержки и обучения — нужно поставить галочки напротив этих услуг. По заданным запросам вам
выпадет перечень брокерских компаний для сравнения.
На странице с перечнем Топ-брокеров можно ознакомиться со всеми брокерами, нажав соответствующую кнопку. Вы
перейдете на страницу с обзором бинарных опционов и CFD, где представлены все брокерские компании по бинарным
опционам.
Немного ниже на странице расположены самые частые вопросы и краткие ответы, из которых вы поймете, как
пользоваться рейтингом при выборе бинарного брокера, где почитать отзывы и как открыть счет в брокерской
компании из рейтинга МОФТ за пару секунд.
Ниже на странице с рейтингом МОФТ располагается блок с отзывами трейдеров, состоящий из двух колонок. В левой
колонке располагается название брокерской компании, которой посвящен отзыв. Кликнув на него, вы перейдете на
страницу брокера с рейтингом, всеми отзывами и торговыми условиями. В правой колонке публикуются самые свежие
отзывы от реальных клиентов.
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FAQ
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1.
⭐ Как выбрать бинарного брокера в рейтинге?
При выборе бинарного брокера обратите внимание на его позицию в рейтинге. Чем надежнее и популярнее среди трейдеров брокерская компания, тем выше ее позиция в рейтинговой таблице.
- 2.
➕ Где почитать отзывы о бинарных брокерах?
Самые свежие отзывы трейдеров о работе брокеров вы найдете в профиле каждой компании.
Больше отзывов ищите на Форуме.
- 3.
😎 Как открыть счет у брокера из рейтинга МОФТ?
Для открытия счета выберите брокера, перейдите на сайт этой компании через сайт МОФТ, зарегистрируйтесь и откройте реальный торговый счет на сайте брокера - схема работы. Номер этого счета внесите в раздел "Счета" на МОФТ.
Последние отзывы о брокерах
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помню что финальный вывод с fenix otion обошелся мне в 12% комиссии! 12%!! От 2000 долларов это бешанные деньги! Я когда получил деньги на карту офигел и тут же кинулся разбираться, а мне уже закрыли счет и доступ в аккаунт. Побрили нагло
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Верните 8 000 рублей! Деньги заказаны еще в середине октября и никаких движений по счету я не наблюдаю! Никто не рассматривает даже мою заявку! Ayrex воруют деньги клиентов!
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Первый заработок с опционами был именно тут в Драгонопнш. Тогда это было что-то около 200 долларов но мне казалось что я чуть ли не миллионер. Правда незадача – деньги мне эти никто отдавать не собирался по видимому. Это я уже понимаю. Потому что сразу как я захотел вывести их меня уговорили пустить в торговлю и увеличить лот. Послушался их и остался с 36 долларами на счету.
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Дали выиграть 780 долларов а забрать не получается( второй раз подаю документы в utrader но подтверждения нет. Говорят что ситуация сложная и может занять не один месяц! Но с документами все в полном порядке, а utrader просто мошенники и не хотят платить!
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Выиграть против binarymate не получилось. 600 долларов крутил примерно два месяца и заработать 38% от вложенных средств. Это не торговля конечно, это лотерея
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Подтасовуют исходы каждой сделки с бинарными опционами! Там где должен быть выигрыш получается жирнючий проигрыш и так постоянно! Какой бы не был у тебя депозит и какой бы ты не был профессионал, тебя все равно сольют в Mikiforex!
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с бонусами конечно перегиб. Никакого толка от них нет, а в погоне за отыгрыванием получилось только слить все свои деньги. Кажется unioption не более чем простая кухня, ничего примечательного больше не заметил. Ну по крайней мере заработать не получилось а вот подарить им 6 600 рублей – удалось
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Свечу дорисовали и покатилась в тартарары моя сделка! Убыток относительно небольшой но обидно что в pocket option стали играть против трейдера. Раньше такого не было!
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Торговля построена как-то косо. Типо роботы управляют твоим депозитом и обещано приличная доходность. На уровне 300% профита, не меньше. А когда окунулся в работу то понял что рисков тут гораздо больше! Вложил 200 баксов, а потерял 50%, но заработал допустим 30%. Короче путанница но все равно binarycent выходит в шоколаде
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Заграбастали себе 1300 долларов и перестали выходить на связь! Хотя моему другу отписывали что работают и процветают, хотя у нас уже были подозрения что daweda exchange это скам! Так и получилось. только друг успел вывести деньги, а мне почему то не дали вывести ни копейки
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Блок аккаунта без возможности достучаться до саппорта. На одном из форумов посоветовали в скайп постучаться к ним – нет ответа. Меня просто не добавляют!
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4 сделки подряд пошли в минус! На четвертой сделке я уже понял что меня iq option просто сливает но удивило другое – мне просто не дали закрыть сделку! Клавиша не срабатывала, хотя кликалась. Проблема терминала или все таки манипуляция со стороны iq option?
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В 2018 году Бинекс уже накрывала киберполиция Украины. Как вышло так что они до сих пор сидят в своем выдуманном офисе с ноутбуками и продолжают разводить людей?
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Закрывайте бинарные опционы и давайте упор на развитие форекс вертикали. Опционы уже ничего не приносят путнего кроме нервов, а с форекса в ИнстаФорекс еще можно выжить профит
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Неплохой брокер если учесть что рынок бинарных опционов в принципе уже на грани изчезновения. Много денег с Бинариум не поднимаю но по 200 долларов примерно в месяц выводу. Делаю больше конечно но кидаю в оборот, т.к. стартовал всего с 150 баксов а уже дорос до 1 000 на счету. В общем, советую