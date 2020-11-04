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"Traders Union" – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Лимассол, Кипр

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Рейтинг бинарных брокеров

Трейдерам, которых интересуют бинарные опционы, следует обратиться к проверенным и надежным брокерам. Команда аналитиков компании МОФТ предлагает ознакомиться с рейтингом компаний, которые успешно прошли сертификацию в ЦРОФР и получили лицензии CySec.

На странице представлен рейтинг 2020 года брокеров бинарных опционов, в который вошли лучшие компании, согласно реальным отзывам трейдеров. Каждая компания из списка предлагает выгодные торговые условия: спред, кредитное плечо, минимальный депозит.


Логотип Название Регулятор Минимальный депозит ($) Рейтинг доверия

Трейдерам, независимо от их опыта пребывания на финансовом рынке Форекс, очень важно сделать правильный выбор брокера бинарных опционов — это повысит эффективность и удобство торговли.

Для экономии времени, чтобы не собирать информацию по различным брокерам и их торговым условиям, достаточно ознакомиться с одним-единственным рейтингом брокерских компаний по бинарным опционам. Этот список построен на основании реальных отзывов трейдеров, а также многочисленных дополнительных факторов.

На популярность брокера и его динамику в рейтинге также влияют внедрение новых технологий, внутренняя стабильность компании и торговый прирост. Информация в рейтинге регулярно обновляется, с учетом поступления новых сведений. Любой трейдер может четко понять о текущем положении брокеров на рынке в данный момент.

Трейдерам, и новичкам, и опытным, МОФТ рекомендует присмотреться к брокерам бинарных опционов из ТОПа 10 нашего рейтинга — сотрудничество с лидерами привлекательно из-за их торговых условий и надежности.

Статистика гласит:

больше 50% всех трейдеров на рынке работают с брокерскими компаниями из первой «пятерки» рейтинга;

25% трейдеров выбирают брокеров, которые занимают с 6 по 10 места.

И еще 25% не игнорируют брокеров, которые находятся ниже топовой десятки — некоторые трейдеры имеют свои причины для работы с ними.

Превалирующее большинство трейдеров согласны: брокер из ТОПа — это официальная, честная и надежная компания. Вступив в сделку с такой организацией, можно быть уверенным в экономической целесообразности инвестиций.

При выборе обращают внимание на спред — комиссию брокера. Данный параметр является ключевым фактором для трейдеров, которые любят совершать «быстрые» сделки в большом количестве. Если зарегистрироваться у брокера через МОФТ, можно забыть о комиссии брокера — клиент получает до 100% возврата спреда. Независимо от результатов торговли.

Торговая платформа — также важный критерий работы. Она обеспечивает высокую скорость совершения и исполнения сделок. Весомым преимуществом для трейдеров, у которых нет возможности постоянно находится возле ПК, становятся онлайн-терминалы и мобильные приложения. И львиная доля брокеров из ТОП-списка уже давно обзавелись этими инструментами, дабы облегчить жизнь преуспевающим торговцам.

Надежные брокеры бинарных опционов

Список надежных брокеров — далеко не единственный сервис данной страницы. Тут можно провести сравнение брокеров, нажав кнопку «Сравнить брокеров». Вы будете перенаправлены на страницу, где нужно выбрать подходящие вам условия: бренд брокера, торговую платформу, торговые и дополнительные инструменты. Если вам интересны наличие аналитической поддержки и обучения — нужно поставить галочки напротив этих услуг. По заданным запросам вам выпадет перечень брокерских компаний для сравнения.

На странице с перечнем Топ-брокеров можно ознакомиться со всеми брокерами, нажав соответствующую кнопку. Вы перейдете на страницу с обзором бинарных опционов и CFD, где представлены все брокерские компании по бинарным опционам.

Немного ниже на странице расположены самые частые вопросы и краткие ответы, из которых вы поймете, как пользоваться рейтингом при выборе бинарного брокера, где почитать отзывы и как открыть счет в брокерской компании из рейтинга МОФТ за пару секунд.

Ниже на странице с рейтингом МОФТ располагается блок с отзывами трейдеров, состоящий из двух колонок. В левой колонке располагается название брокерской компании, которой посвящен отзыв. Кликнув на него, вы перейдете на страницу брокера с рейтингом, всеми отзывами и торговыми условиями. В правой колонке публикуются самые свежие отзывы от реальных клиентов.

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FAQ

  • 1. ⭐ Как выбрать бинарного брокера в рейтинге?

    При выборе бинарного брокера обратите внимание на его позицию в рейтинге. Чем надежнее и популярнее среди трейдеров брокерская компания, тем выше ее позиция в рейтинговой таблице.

  • 2. ➕ Где почитать отзывы о бинарных брокерах?

    Самые свежие отзывы трейдеров о работе брокеров вы найдете в профиле каждой компании. Больше отзывов ищите на Форуме.

  • 3. 😎 Как открыть счет у брокера из рейтинга МОФТ?

    Для открытия счета выберите брокера, перейдите на сайт этой компании через сайт МОФТ, зарегистрируйтесь и откройте реальный торговый счет на сайте брокера - схема работы. Номер этого счета внесите в раздел "Счета" на МОФТ.

Последние отзывы о брокерах

  • Fenix-Option
    помню что финальный вывод с fenix otion обошелся мне в 12% комиссии! 12%!! От 2000 долларов это бешанные деньги! Я когда получил деньги на карту офигел и тут же кинулся разбираться, а мне уже закрыли счет и доступ в аккаунт. Побрили нагло
    BIONIC1986
  • Ayrex
    Верните 8 000 рублей! Деньги заказаны еще в середине октября и никаких движений по счету я не наблюдаю! Никто не рассматривает даже мою заявку! Ayrex воруют деньги клиентов!
    Isk
  • Dragon Options
    Первый заработок с опционами был именно тут в Драгонопнш. Тогда это было что-то около 200 долларов но мне казалось что я чуть ли не миллионер. Правда незадача – деньги мне эти никто отдавать не собирался по видимому. Это я уже понимаю. Потому что сразу как я захотел вывести их меня уговорили пустить в торговлю и увеличить лот. Послушался их и остался с 36 долларами на счету.
    disanka
  • uTrader
    Дали выиграть 780 долларов а забрать не получается( второй раз подаю документы в utrader но подтверждения нет. Говорят что ситуация сложная и может занять не один месяц! Но с документами все в полном порядке, а utrader просто мошенники и не хотят платить!
    arzamas
  • BINARYMATE
    Выиграть против binarymate не получилось. 600 долларов крутил примерно два месяца и заработать 38% от вложенных средств. Это не торговля конечно, это лотерея
    Kolovrat
  • Miki Forex
    Подтасовуют исходы каждой сделки с бинарными опционами! Там где должен быть выигрыш получается жирнючий проигрыш и так постоянно! Какой бы не был у тебя депозит и какой бы ты не был профессионал, тебя все равно сольют в Mikiforex!
    018
  • Unioption
    с бонусами конечно перегиб. Никакого толка от них нет, а в погоне за отыгрыванием получилось только слить все свои деньги. Кажется unioption не более чем простая кухня, ничего примечательного больше не заметил. Ну по крайней мере заработать не получилось а вот подарить им 6 600 рублей – удалось
    panda19789
  • PocketOption
    Свечу дорисовали и покатилась в тартарары моя сделка! Убыток относительно небольшой но обидно что в pocket option стали играть против трейдера. Раньше такого не было!
    stalga
  • BINARYCENT
    Торговля построена как-то косо. Типо роботы управляют твоим депозитом и обещано приличная доходность. На уровне 300% профита, не меньше. А когда окунулся в работу то понял что рисков тут гораздо больше! Вложил 200 баксов, а потерял 50%, но заработал допустим 30%. Короче путанница но все равно binarycent выходит в шоколаде
    sheff71
  • Daweda Exchange
    Заграбастали себе 1300 долларов и перестали выходить на связь! Хотя моему другу отписывали что работают и процветают, хотя у нас уже были подозрения что daweda exchange это скам! Так и получилось. только друг успел вывести деньги, а мне почему то не дали вывести ни копейки
    relict
  • FinMax
    Блок аккаунта без возможности достучаться до саппорта. На одном из форумов посоветовали в скайп постучаться к ним – нет ответа. Меня просто не добавляют!
    zueffd
  • IQ Option
    4 сделки подряд пошли в минус! На четвертой сделке я уже понял что меня iq option просто сливает но удивило другое – мне просто не дали закрыть сделку! Клавиша не срабатывала, хотя кликалась. Проблема терминала или все таки манипуляция со стороны iq option?
    poma1
  • Binex
    В 2018 году Бинекс уже накрывала киберполиция Украины. Как вышло так что они до сих пор сидят в своем выдуманном офисе с ноутбуками и продолжают разводить людей?
    5002558
  • InstaForex
    Закрывайте бинарные опционы и давайте упор на развитие форекс вертикали. Опционы уже ничего не приносят путнего кроме нервов, а с форекса в ИнстаФорекс еще можно выжить профит
    gek135
  • Binarium
    Неплохой брокер если учесть что рынок бинарных опционов в принципе уже на грани изчезновения. Много денег с Бинариум не поднимаю но по 200 долларов примерно в месяц выводу. Делаю больше конечно но кидаю в оборот, т.к. стартовал всего с 150 баксов а уже дорос до 1 000 на счету. В общем, советую
    berya
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