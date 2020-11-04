Рейтинг бинарных брокеров

Сравнить брокеров

Сравнить брокеров Все Бинарные опционы Трейдерам, которых интересуют бинарные опционы, следует обратиться к проверенным и надежным брокерам. Команда аналитиков компании МОФТ предлагает ознакомиться с рейтингом компаний, которые успешно прошли сертификацию в ЦРОФР и получили лицензии CySec. На странице представлен рейтинг 2020 года брокеров бинарных опционов, в который вошли лучшие компании, согласно реальным отзывам трейдеров. Каждая компания из списка предлагает выгодные торговые условия: спред, кредитное плечо, минимальный депозит.

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Трейдерам, независимо от их опыта пребывания на финансовом рынке Форекс, очень важно сделать правильный выбор брокера бинарных опционов — это повысит эффективность и удобство торговли. Для экономии времени, чтобы не собирать информацию по различным брокерам и их торговым условиям, достаточно ознакомиться с одним-единственным рейтингом брокерских компаний по бинарным опционам. Этот список построен на основании реальных отзывов трейдеров, а также многочисленных дополнительных факторов. На популярность брокера и его динамику в рейтинге также влияют внедрение новых технологий, внутренняя стабильность компании и торговый прирост. Информация в рейтинге регулярно обновляется, с учетом поступления новых сведений. Любой трейдер может четко понять о текущем положении брокеров на рынке в данный момент. Трейдерам, и новичкам, и опытным, МОФТ рекомендует присмотреться к брокерам бинарных опционов из ТОПа 10 нашего рейтинга — сотрудничество с лидерами привлекательно из-за их торговых условий и надежности.

Статистика гласит: больше 50% всех трейдеров на рынке работают с брокерскими компаниями из первой «пятерки» рейтинга; 25% трейдеров выбирают брокеров, которые занимают с 6 по 10 места. И еще 25% не игнорируют брокеров, которые находятся ниже топовой десятки — некоторые трейдеры имеют свои причины для работы с ними.

Превалирующее большинство трейдеров согласны: брокер из ТОПа — это официальная, честная и надежная компания. Вступив в сделку с такой организацией, можно быть уверенным в экономической целесообразности инвестиций. При выборе обращают внимание на спред — комиссию брокера. Данный параметр является ключевым фактором для трейдеров, которые любят совершать «быстрые» сделки в большом количестве. Если зарегистрироваться у брокера через МОФТ, можно забыть о комиссии брокера — клиент получает до 100% возврата спреда. Независимо от результатов торговли. Торговая платформа — также важный критерий работы. Она обеспечивает высокую скорость совершения и исполнения сделок. Весомым преимуществом для трейдеров, у которых нет возможности постоянно находится возле ПК, становятся онлайн-терминалы и мобильные приложения. И львиная доля брокеров из ТОП-списка уже давно обзавелись этими инструментами, дабы облегчить жизнь преуспевающим торговцам.

Надежные брокеры бинарных опционов

Список надежных брокеров — далеко не единственный сервис данной страницы. Тут можно провести сравнение брокеров, нажав кнопку «Сравнить брокеров». Вы будете перенаправлены на страницу, где нужно выбрать подходящие вам условия: бренд брокера, торговую платформу, торговые и дополнительные инструменты. Если вам интересны наличие аналитической поддержки и обучения — нужно поставить галочки напротив этих услуг. По заданным запросам вам выпадет перечень брокерских компаний для сравнения. На странице с перечнем Топ-брокеров можно ознакомиться со всеми брокерами, нажав соответствующую кнопку. Вы перейдете на страницу с обзором бинарных опционов и CFD, где представлены все брокерские компании по бинарным опционам.

Немного ниже на странице расположены самые частые вопросы и краткие ответы, из которых вы поймете, как пользоваться рейтингом при выборе бинарного брокера, где почитать отзывы и как открыть счет в брокерской компании из рейтинга МОФТ за пару секунд. Ниже на странице с рейтингом МОФТ располагается блок с отзывами трейдеров, состоящий из двух колонок. В левой колонке располагается название брокерской компании, которой посвящен отзыв. Кликнув на него, вы перейдете на страницу брокера с рейтингом, всеми отзывами и торговыми условиями. В правой колонке публикуются самые свежие отзывы от реальных клиентов.

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FAQ

1. ⭐ Как выбрать бинарного брокера в рейтинге? При выборе бинарного брокера обратите внимание на его позицию в рейтинге. Чем надежнее и популярнее среди трейдеров брокерская компания, тем выше ее позиция в рейтинговой таблице.

2. ➕ Где почитать отзывы о бинарных брокерах? Самые свежие отзывы трейдеров о работе брокеров вы найдете в профиле каждой компании. Больше отзывов ищите на Форуме.

3. 😎 Как открыть счет у брокера из рейтинга МОФТ? Для открытия счета выберите брокера, перейдите на сайт этой компании через сайт МОФТ, зарегистрируйтесь и откройте реальный торговый счет на сайте брокера - схема работы. Номер этого счета внесите в раздел "Счета" на МОФТ.