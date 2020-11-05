Лучшие биржи криптовалют - Рейтинг

Биржа криптовалют — это место, где трейдеры могут обменять одни криптовалюты на другие. Обмен также производится и на традиционные мировые валюты (доллар, евро, рубли, юани). В нашем Рейтинге криптовалютных бирж представлены площадки, которые предоставляют доступ к криптотрейдингу. Для того чтобы заработать на биткоинах, инвестору необходимо в первую очередь понять, как работает такая площадка для торговли, и выбрать лучшую биржу криптовалют. Наиболее крупными являются BTER.com, EXMO, Poloniex, а также другие биржи криптовалют, список которых можно найти на нашем сайте. Криптовалюты — это электронные валюты, которые, как и обычные валютные пары, также подвержены скачкам курса, на котором и строится вся стратегия заработка

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Как начать работать на биткоин-площадке?

Выбираем подходящую компанию из нашего Рейтинга криптовалютных бирж и регистрируемся на сайте биржи. Пополняем торговый баланс на минимально необходимую сумму. Эта информация указана на сайте всех криптовалютных бирж, список которых Вы можете видеть на этой странице. Затем необходимо выбрать, чем именно будет вестись торговля — биткоинами или альткоинами (альтернативными криптовалютами, которые привязаны к курсу биткоина). Все торговые операции, которые осуществляет биржа биткоин, схожи с операциями на рынке Форекс: покупаем дешевле, продаем подороже. Таким образом, получить прибыль от криптовалют не составит труда тем, кто знаком с основами торговли на рынке ценных бумаг и национальных валют.

В отличие от валютного и фондового рынка, уровень волатильности, который предлагает bitcoin биржа, в сотни раз выше. Так, к примеру, за 2013 год биткоин вырос в цене более чем на 5500%, что невозможно наблюдать на традиционных рынках. Таким образом, на бирже криптовалют можно заработать неплохую прибыль при минимальных вложениях. Конечно, при этом возрастает и уровень рисков, и для снижения данного показателя необходимо тщательно прогнозировать курсы. Основными инструментами в данном случае будут технический и фундаментальный анализ. Лучшая биржа криптовалют в данном случае — это та, которая позволяет эффективно применять данные виды анализа на практике.

Основные правила работы на биржах криптовалют

Не рисковать понапрасну , всегда перестраховываться и вовремя выходить из торговли в случае возникновения неблагоприятных условий.

, всегда перестраховываться и вовремя выходить из торговли в случае возникновения неблагоприятных условий. Быть терпеливым . Важно уметь дожидаться оптимальных торговых сигналов для входа. Терпение позволяет избежать излишних рисков и необдуманных ходов.

. Важно уметь дожидаться оптимальных торговых сигналов для входа. Терпение позволяет избежать излишних рисков и необдуманных ходов. Контроль стакана со списком котировок — предельно важный аспект, поскольку именно от котировок зависит дальнейшая прибыль трейдера.

— предельно важный аспект, поскольку именно от котировок зависит дальнейшая прибыль трейдера. Всегда быть в курсе сведений об объеме и капитализации рынков, что позволит четко прогнозировать дальнейшее поведение котировок.

Грамотно проведенный предварительный анализ ситуации на рынке позволяет свести к минимуму количество неудачных сделок. Опытные трейдеры также рекомендуют минимизировать торговые потери посредством открытия ордеров не более чем на 50% от суммы торгового депозита, а покидать торговую сделку необходимо отменяя ордер и устанавливая новый на продажу.

На биржах криптовалют довольно сложно торговать крупными суммами, поскольку другие торговцы, увидев такие ордера, всегда стараются действовать на опережение и начинают массово продавать свои монеты, поскольку ожидают разворота рынка. Во избежание такого нужно делить свою заявку на несколько малых ордеров, которые не должны превышать 0,5 BTC.

Стоит учитывать, что криптовалютные биржи получают свою основную ликвидность от ограниченных групп участников, которые могут произвести существенную коррекцию курса, и очень важно уметь вовремя обнаруживать смену тренда и размещать соответствующие ордера.

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