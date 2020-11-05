Лучшие биржи криптовалют - Рейтинг
Биржа криптовалют — это место, где трейдеры могут обменять одни криптовалюты на другие. Обмен также производится и на традиционные мировые валюты (доллар, евро, рубли, юани). В нашем Рейтинге криптовалютных бирж представлены площадки, которые предоставляют доступ к криптотрейдингу. Для того чтобы заработать на биткоинах, инвестору необходимо в первую очередь понять, как работает такая площадка для торговли, и выбрать лучшую биржу криптовалют. Наиболее крупными являются BTER.com, EXMO, Poloniex, а также другие биржи криптовалют, список которых можно найти на нашем сайте.
Криптовалюты — это электронные валюты, которые, как и обычные валютные пары, также подвержены скачкам курса, на котором и строится вся стратегия заработка
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Как начать работать на биткоин-площадке?
- Выбираем подходящую компанию из нашего Рейтинга криптовалютных бирж и регистрируемся на сайте биржи.
- Пополняем торговый баланс на минимально необходимую сумму. Эта информация указана на сайте всех криптовалютных бирж, список которых Вы можете видеть на этой странице.
- Затем необходимо выбрать, чем именно будет вестись торговля — биткоинами или альткоинами (альтернативными криптовалютами, которые привязаны к курсу биткоина). Все торговые операции, которые осуществляет биржа биткоин, схожи с операциями на рынке Форекс: покупаем дешевле, продаем подороже. Таким образом, получить прибыль от криптовалют не составит труда тем, кто знаком с основами торговли на рынке ценных бумаг и национальных валют.
В отличие от валютного и фондового рынка, уровень волатильности, который предлагает bitcoin биржа, в сотни раз выше. Так, к примеру, за 2013 год биткоин вырос в цене более чем на 5500%, что невозможно наблюдать на традиционных рынках. Таким образом, на бирже криптовалют можно заработать неплохую прибыль при минимальных вложениях. Конечно, при этом возрастает и уровень рисков, и для снижения данного показателя необходимо тщательно прогнозировать курсы. Основными инструментами в данном случае будут технический и фундаментальный анализ. Лучшая биржа криптовалют в данном случае — это та, которая позволяет эффективно применять данные виды анализа на практике.
Основные правила работы на биржах криптовалют
- Не рисковать понапрасну, всегда перестраховываться и вовремя выходить из торговли в случае возникновения неблагоприятных условий.
- Быть терпеливым. Важно уметь дожидаться оптимальных торговых сигналов для входа. Терпение позволяет избежать излишних рисков и необдуманных ходов.
- Контроль стакана со списком котировок — предельно важный аспект, поскольку именно от котировок зависит дальнейшая прибыль трейдера.
- Всегда быть в курсе сведений об объеме и капитализации рынков, что позволит четко прогнозировать дальнейшее поведение котировок.
Грамотно проведенный предварительный анализ ситуации на рынке позволяет свести к минимуму количество неудачных сделок. Опытные трейдеры также рекомендуют минимизировать торговые потери посредством открытия ордеров не более чем на 50% от суммы торгового депозита, а покидать торговую сделку необходимо отменяя ордер и устанавливая новый на продажу.
На биржах криптовалют довольно сложно торговать крупными суммами, поскольку другие торговцы, увидев такие ордера, всегда стараются действовать на опережение и начинают массово продавать свои монеты, поскольку ожидают разворота рынка. Во избежание такого нужно делить свою заявку на несколько малых ордеров, которые не должны превышать 0,5 BTC.
Стоит учитывать, что криптовалютные биржи получают свою основную ликвидность от ограниченных групп участников, которые могут произвести существенную коррекцию курса, и очень важно уметь вовремя обнаруживать смену тренда и размещать соответствующие ордера.
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Последние отзывы о брокерах
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Высокая комиссия на покупку крипты – от 2%. Если продавать то комиссии нет. Как для покупки bitquick мне не подошли
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Вроде как прислушиваются к мнению клиентов и даже партнерку ввели, но блин, почему не добавляют альткоинов и до сих пор такие грабежные комиссии по большинству активов? Все желание работать с get btc пропадает
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Сryptopia это самые настоящие аферисты. На своем опыте приведу пример. Как только у меня начинали токены папмиться, причем неважно какие именно, так сразу какие-то приколы случались в работе самой биржи. Чаще всего это поломка кошелька. Плюнул на все и поставил токены на продажу, так за хорошую цену продать не смог. Пришлось продавать почем заберут. а то этой трагикомедии не видно ни конца ни края.
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Биржа HitBTC вроде как неплохая но очень плохо сработал саппорт когда он был мне крайне нужен. Точнее даже не так – вообще никак не сработал! Заявка в поддержку клиентов видела больше недели и при этом вопрос вывода денег не решался. Когда чудом заявку одобрили и саппорт появился на связи с вопросом: чем мы вам можем помочь?) Уже ничем. Деньги забрал, счет закрыл
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Непутевый брокер со всеми вытекающими из этого последствиями. За два месяца активной торговли ели вытянул чтобы выйти в ноль. Нереальные скачки в storm gain заставляли постоянно быть в напряжении и доливаться чтобы не попасть в просадку. При подсчете вложений и убытка/заработка осознал что почти в ноль вот вышел. Никуда не годится такая торговля
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Пару лет назад про bitflip ходили слухи что они банкроты. К тому же доподлинно известно что организатором и владельцем кухни является некий гражданин РФ. Так о чем можно тут говорить еще?
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EXMO присвоили все мои деньги и оставили с минусом на балансе. Все хорошо было лишь в начале. Пришел в компанию когда ничего еще не понимал в криптоторговле, вот меня и обрабатывали. А сейчас вот такая ситуация!
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Непонятные расчеты с комиссиями в Меркатокс. 40% за вывод списалось непонятно на что. 40% блин! Это огромные деньги! И самое страшное что комиссии тут плавающие, поэтому каждый раз я не знаю что меня ждет и какую сумму с меня спишут
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Транзакция etc зависла на стадии входа в биржу. Админ BTC Trade сообщил что типо все контракты вручную подписываются, отсюда и такая скорость. Это просто бред! Никто адекватный не станет работать на таких условиях
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Кто сказал что в ПраймXBT низкие комиссии? Чушь! За последние несколько сделок содрали почти 50 бачинских только комиссии! Та у меня не такие крутые обороты были чтобы драть такие деньжища!
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Cryptobitup закрылись!!! Ребята, у кого тут остались деньги, подскажите, как их забрать обратно? 0,020 btc висит и 12 000 рублей. Как вернуть то?
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Мошенники! С утра проверяю баланс, а на счету 12,54USD! А остальное где???
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Судя по пользователям чата в Youbit конторке вот-вот придет конец. Активности мало, а если и есть то разговоры явно не про крипту. Маты, грязь. А тем временем ликвидности у биржи вообще нет, точно загибаются
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Комиссии в Лайвкоин каждый раз разные. От чего зависят вообще не понимаю. Каждый раз что-то новенькое. Поддержка ничего внятного сказать не может, разводит руками, типо ну вот такие правила, мы то что? Ну вот и как тут можно планировать хоть какой-то профит?
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Я сейчас бы хотел обратиться к новичкам, т.к. LocalBitcoins специализируется по разводу этой категории криптотрейдеров в первую очередь. Этот брокер совершенно безответственный, плевать он хотел на вас и торговлю криптовалютой в целом, главное - ваше деньги. В случае чего вы не сможете ничего сделать этой организации, они не привязаны ни к чему. Сотрудничество с LocalBitcoins - это утопия для ваших денег.