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Рейтинг Форекс брокеров 2020 - самые лучшие и надежные компании
ТОП 3 лучших Форекс брокеров 2020
Выбор лучшего Форекс брокера, который поможет сделать торговлю на финансовом рынке прибыльной, — это ответственная и непростая задача.
Чтобы выбрать надежного Форекс брокера, будущему трейдеру нужно потратить много часов и даже дней для анализа всех компаний и прочтения отзывов об их работе. Но есть хорошая новость — Вы сейчас там, где эту работу сделали за Вас!
Наш сайт — это сервис, который упрощает процесс выбора брокера и экономит время, сводя анализ рынка Форекс всего к нескольким минутам изучения специального рейтинга.
Лидеры рейтинга МОФТ — это проверенные брокеры, которые выводят средства своим клиентам и четко выполняют свои обязательства. Нажав на кнопку «Досье» любого брокера, Вы сможете изучить детальную информацию о нем, собранную более чем по 100 параметрам, и прочитать отзывы его клиентов.
Эксперты МОФТ анализируют брокеров на рынке Форекс уже более 10 лет, собирая все отзывы о них на своем сайте. Так что каждый, зайдя на сайт МОФТ, может найти сразу все отзывы о любом Форекс брокере в одном месте.
Рейтинг Форекс брокеров МОФТ регулярно обновляется и представляет собой актуальное отражение положения Форекс брокеров на рынке.
Рейтинг Форекс брокеров был создан в том числе на основании показателей торговли участников Объединения, к которым МОФТ имеет доступ. Ни у кого более на рынке Форекс нет такой возможности анализировать данные сразу от сотен тысяч трейдеров. Именно поэтому рейтинг Форекс брокеров МОФТ является самым объективным рейтингом Форекс брокеров на сегодняшний день.
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- БрокерRoboForex
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- БрокерExness
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- БрокерForex4you
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Место: 44
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- БрокерInstaForex
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Место: 55
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- БрокерAdmiral Markets UK
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Место: 66
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- БрокерICMarkets
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Место: 77
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- БрокерFreshForex
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Место: 88
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- БрокерFxPro
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Место: 99
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- БрокерAMarkets
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Место: 1010
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- БрокерSKYFINCAPITAL
- Мин. депозит:250
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Место: 1111
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- БрокерXM Global Limited
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Место: 1212
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- БрокерWELTRADE
- Мин. депозит:25
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Место: 1313
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- БрокерForex Club
- Мин. депозит:10
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Место: 1414
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- БрокерAMEGA
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Место: 1515
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- БрокерFXOpen
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Место: 1616
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- БрокерTickmill
- Мин. депозит:100
- Бонус на депозит:0%
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Место: 1717
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- БрокерWorldForex
- Мин. депозит:1
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Место: 1818
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- БрокерKiplar
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- Бонус на депозит:0%
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Место: 1919
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- БрокерDukascopy bank
- Мин. депозит:5000
- Бонус на депозит:0%
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Место: 2020
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- БрокерTeleTrade
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Как анализировать компании в рейтинге лучших Форекс брокеров
Про каждого брокера Вы сможете прочитать больше в отдельном окне, кликнув на кнопку «Досье и отзывы». Перейдя на сайт брокера, Вы сразу можете открыть реальный счет или попробовать бесплатно поторговать на демо-счете.
По каким параметрам выбирать Форекс брокера
Для того чтобы правильно выбрать лучшего для себя брокера, нужно обратить внимание на следующие параметры компании:
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1
Продолжительность работы брокера на рынке Форекс.Чем дольше брокерская компания работает на рынке, тем больше отзывов от ее клиентов Вы сможете найти. Кроме того, с годами компании все больше начинают дорожить своей репутацией, а значит, лучше выполнять свои обязательства.
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2
Наличие лицензии у Форекс брокера.Только надежные брокеры имеют лицензию и контролируются финансовыми организациями — регуляторами, которые и защищают вложенные деньги клиентов. Поддержание лицензий — дело дорогостоящее, поэтому его могут позволить себе не все компании.
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3
Страна регистрации брокера, наличие представительств и офисов.Наличие представительств и офисов брокера — важная составляющая, если Вы предполагаете личный контакт. Разветвленная сеть представительств говорит об уровне компании, несмотря на то, что все чаще брокеры предпочитают онлайн-отношения со своими клиентами.
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4
Торговые условия Форекс брокера.Каждая брокерская компания предлагает своим клиентам разнообразные конкурентные условия для торговли: минимальные спреды, большое количество торговых инструментов, дополнительные сервисы и бонусы. Их совокупность — важный фактор для выбора.
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5
Уровень сервиса клиентской поддержки.Скорость реакции службы поддержки брокера на запрос клиента — это важный фактор, по которому в том числе можно оценивать надежность брокера. Топовые компании всегда быстро реагируют на каждый запрос клиента и стараются решить вопрос в самые короткие сроки.
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6
Отзывы трейдеров о Форекс брокере.О надежности компании многое могут рассказать ее клиенты, которые уже работают с тем или иным Форекс брокером и знают изнутри все нюансы сотрудничества с ним. Составляя наш рейтинг, мы изучаем отзывы о каждой компании.
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7
Позиция компании в рейтинге Форекс брокеров МОФТ.Этот фактор можно считать основополагающим для выбора, потому как позиция брокера в рейтинге Форекс брокеров МОФТ отражает итоговый аудит брокера по более чем 100 параметрам и объективно показывает его уровень и положение на рынке в сравнении с конкурентами.
Изменение позиций в ТОП-5 рейтинга Форекс брокеров за последние пол года 2020
Средний балл оценки ТОП-5 Форекс брокеров рейтинга МОФТ
Чтобы помочь Вам сделать выбор брокера более легким процессом, ниже мы сделали тематические рейтинги Форекс брокеров по разным параметрам: отдельный ТОП-брокеров для новичков, для инвесторов, создали списки брокеров с различными лицензиями и т. д.
Лучшие Форекс брокеры для начинающих трейдеров
Мы знаем, насколько важны первые шаги на рынке Форекс, именно поэтому отобрали для Вас лучших брокеров именно для начинающих трейдеров. У них самый простой интерфейс, отличная служба поддержки, ну и, конечно, обилие обучающих материалов.
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1RoboForex (Робофорекс)Крупный брокер с лицензией IFSC. Минимальный депозит всего 10 долларов США. Торговая платформа — МТ4. Отличная поддержка и хорошие бонусы на 1-й депозит.
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2Forex4you (Форекс4ю)Минимальный депозит составляет всего 1 доллар США. Торговая платформа — МТ4, возможность в рамках специального сервиса копировать чужие сигналы.
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3Exness (Икснес)Компания с европейской лицензией и многолетним стажем работы. Минимальный депозит также всего 1 доллар США. Хорошо подходит для тех, кто хочет пополнять счет через банковский перевод в Европе.
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4InstaForex (Инстафорекс)Компания с одними из самых выгодных торговых условий на рынке: минимальный депозит — 1 доллар США, кредитное плечо — 1:1000, торговая платформа — МТ4.
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5WelTrade (Велтрейд)Минимальный депозит — 25 долларов США. Регуляция IFSC. Огромное количество позитивных отзывов именно от начинающих трейдеров.
Изучите ТОП 10 брокеров для новичков - рейтинг самых популярных брокеров для начинающих трейдеров.
ТОП-3 Форекс брокеров России с лицензией ЦБ РФ
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МестоЛоготипБрокерМин. депозитРегуляторОткрыть счет
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Место: 1100$ЦБ РФ (Лицензия № 045-14070-020000)
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Место: 2500$ФСФР (Лицензия № 077-11748-001000)
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Место: 31000$ЦБ РФ (Лицензия № 045-13993-020000)
Изучите рейтинг брокеров с лицензией ЦБ РФ — самые надежные российские финансовые компании для торговли на бирже.
Лучшие Форекс компании с евролицензиями
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ЛоготипНазвание брокераМинимальный депозитРегуляторОткрыть счет
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25$FCA
-
200$FCA
-
1$FCA
-
5000$FCA, FCMC и JFSA
-
5$FCA
Какие виды Форекс лицензий бывают и чем они отличаются друг от друга Вы сможете узнать из самого полного обзора Форекс регуляторов, подготовленного экспертами МОФТ. Эта информация даст ответы на многие вопросы, поможет правильно выбрать надежного брокера и будет полезной абсолютно для каждого трейдера.
ТОП-5 лучших Форекс брокеров для инвестирования в ПАММ
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МестоНазвание брокераРегуляцияМинималь- ный депозитВремя работы с МОФТРазмер выплат от МОФТ/лотОткрыть счет
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Место: 1Название брокера: RoboForex
(РобоФорекс)IFSC10$10лет40% от дохода брокера
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Место: 2Название брокера: Forex4you
(Форекс фо ю)FSC1$10лет68% от дохода брокера
-
Место: 3Название брокера: InstaForex
(Инстафорекс)РАУФР1$10лет1,6 пункта за лот
-
Место: 44Название брокера: FxPro
(ФХ Про)CySEC1$9лет4,8$ за лот
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Место: 55Название брокера: FXOpen
(ФХ Опен)ASIC, FCA1$9лет12% от комиссии
Инвестируя средства как участник МОФТ, Вы получите возможность дополнительно защитить свои деньги с помощью нашего юридического департамента. Кроме этого, МОФТ будет начислять Вам вознаграждение за торговый объем в рамках инвестпрограммы — дополнительный доход в виде рибейта.
Больше информации о компаниях для инвестирования в ПАММ Вы сможете получить в полном рейтинге ПАММ Форекс брокеров.
ТОП лучших Форекс брокеров для торговли Bitcoin
Для тех трейдеров, которые предпочитают торговать самой популярной в мире криптовалютой — Bitcoin, мы подготовили рейтинг топовых брокерских компаний, которые предоставляют этот торговый инструмент для работы своим клиентам.
Мы составили для Вас список самых популярных Биткоин Форекс брокеров, которые предлагают для торговли валютную пару BTC/USD.
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ЛоготипНазвание брокераМинималь- ный депозитТип брокераРазмер выплат от МОФТ по криптовалютам/лотОткрыть счет
-
10$NDD, ECN40% от дохода брокера
-
10$NDD, ECN32% от спреда/комиссии
-
100$NDD8$
-
10$NDD, STP32% от дохода брокера
-
100$NDD, ECN12$
-
5$NDD, ECN9,6$
-
10$ECN56% от спреда/комиссии
-
1$ECN, STP12% от комиссии
-
5$ECN, STP4$
Кто такие Биткоин Форекс брокеры — рейтинг. Как правильно выбрать для сотрудничества лучшую компанию и как прибыльно торговать криптовалютами читайте в экспертном спецобзоре Bitcoin брокеров.
Методология составления нашего рейтинга Форекс брокеров
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Наименование категории критериевКоличество критериев в категории
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Финансовые38
-
Надежности27
-
Безопастности18
-
Торговых услуг15
-
Клиентской поддержки15
Ознакомьтесь детально с уникальной методологией оценки брокеров, разработанной специалистами МОФТ.
Для тех, кто хочет углубиться в сравнение компаний по конкретным параметрам, мы создали профессиональный инструмент для сравнения Форекс брокеров. С его помощью можно самому сделать выборку брокеров по нужному параметру из более чем 150 брокеров, представленных на нашем сайте.
Заключение эксперта МОФТ
Аналитический отдел МОФТ во главе с главным аналитиком и экспертом Рейтинга МОФТ Антоном Харитоновым регулярно проводит комплексные исследования деятельности всех Форекс брокеров и отслеживает информационное поле вокруг каждой компании. Все собранные данные тщательно анализируются, заносятся в базу данных, после чего осуществляется сравнительный анализ. На основании полученных данных ежемесячно мы обновляем и корректируем наш рейтинг, публикуя актуальный и свежий вместе с отчетом о том, какие изменения произошли в нем за прошлый период.
Если у Вас нет специфических предпочтений, то эксперты МОФТ советуют Вам выбирать Форекс брокеров из ТОП-5 компаний общего рейтинга. Кроме этого, перед открытием счета мы рекомендуем Вам предварительно зарегистрироваться в МОФТ, так как это позволит Вам потом получать от нас дополнительные выплаты.
Последние новости по обновлениям Форекс рейтинга МОФТ
Последние новости компаний из рейтинга Форекс брокеров МОФТ
Последние отзывы клиентов о Форекс брокерах
Заметно лучше стало работать внутри дня. Четко срабатывает тейки и стопы. Раньше чуток подтупливало, бывало что на пару пунктов стоп мог проехать, а сейчас наблюдаю четкость в работе терминала. Перевел в fxpro еще 15% свободных средств.
История с Корнербанк короткая получилось. На счет завел 600 долларов, две сделки заключил в минус, потерял еще на комисии порядка 6% от сделки КАЖДОЙ и вот жду вывода остатка, тоже с комисией. Для кого условия придумали вообще не понимаю
15 000 рублей заливал на счет в df markets и даже на старте не дали поднять половину! Слили почти сразу! А остаток в 3 000 рублей вообще остался у лохокухни!
В 2017 году был опыт работы с forex4you и тогда не заладилось хотя все было для успешной работы. Депозит был крохотный, страх огромный. В общем, не зашло. Возобновил работу летком 2020 и то только по причине что мне периодически приходили обновления про компанию на почту и мне стало понятно что forex4you развиваются. Поэтому рискнул еще раз, на этот раз с депозитом 1500 долларов. И завертелось. Хорошая компания, не ошибся
Компания gainsy это шайка аферистов у которых даже приличного офиса нет. Работают давно и по всей видимости кем-то прикрываются раз умудряются до сих пор держаться на плаву и разводить людей. Лично меня менеджер просит доверить им свои деньги и обещал что за пару месяцев сделает профит в размере 220%. Откуда такие цифры я не знаю но понимаю что это развод
TradersHome работает хорошо потому и нет причин для того, чтобы ругать. Практически год торгую здесь без проблем по исполнению приказов и выводу денег со счета. Считаю это приличным сроком чтобы делать какие то выводы глобальные.
Я очень доволен, что отдал предпочтение для торговли компании HQBroker. Это мой первый брокер и надеюсь я задержусь здесь надолго. Хотелось бы отметить, что у HQBroker хорошее исполнение, отличные условия, да я смотрю, что в отзывах трейдеры отмечают это. Ради того, чтобы проверить как работает HQBroker я открыл счет еще в одной компании. Вот тогда мне точно стало понятно что такое хорошее исполнение.
Торгую с Vlom недавно. На данный момент в плюс торгую парой евро/доллар. Торговля устраивает, брокер тоже.Планирую депо увеличить, уже есть с чего. В общем компанией доволен.
Бегите от этого горе-брокера. Вывести деньги в Rakuten Securities невозможно, уже 5 недель бьюсь над этим. Абсолютно ничего не добился, только успокоительные пришлось начать пить. На обращения не отвечают. Кидалово полное.
Зашел посмотреть рейтинг брокеров в целом. Вот дошел до ForexChief. Конечно же желания стать клиентом этой компании не возникло, отзывы о многом говорят.
Недавно пополнил счет в AG-Markets, и так понял что меня тут же заблокировали в ЛК войти, пишет что такой пользователь не существует. Наверное мы уже посотрудничали с этой компанией. Правда коротким получилось это сотрудничество....
Мне дали снять 5 000 рублей. На этом все. Больше не могу и копейки от них выцыганить, не дают и все! Остальные деньги profiforex себе заграбастали и дело с концом!
Уже перед тем как bfs forex закрывались я чудом просто почувствовал что что-то не так и заказал вывод. Ругаться правда пришлось за неотыгранные бонусы, т.к. небольшая часть денег списалась, но плевать. Вот как знал что через месяц они соскамяться. Так и вышло! Зато 600 баксов (ну чуть меньше) забрать успел
Кошмарные расширения спреда, просто мама дорогая! Ни одной адекватной сделки не получилось сделать с unitrd traders, весь профит мимо меня прошел. По ходу я заработал кому-то из конторы на зарплату, а сам остался без копейки. Даже не пробуйте с ними связываться, обдерут как липку!
Стыдно признаться но почти пасанул на старте, запутался в вопросе верификации и уже хотел бросить это дело. Помогли) Связались со мной из Экснесс и подсказали что куда и как. Тоже самое и с пополнением, сразу пояснили как лучше деньги закинуть на счет и какой счет вообще лучше мне открывать. Надеюсь это не заигрывание с их стороны, а тут реально такая компетентная поддержка. Дорогого стоит
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Автор материала
ТОП-20 самых обсуждаемых брокеров нашего Форекс рейтинга
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