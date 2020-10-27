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Рейтинг Форекс брокеров 2020 - самые лучшие и надежные компании

9.6
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ТОП 3 лучших Форекс брокеров 2020

ТОП-3 брокеров

Рейтинг брокеров

Анализ брокеров

Параметры выбора

Изменение позиций

Средний
балл

Брокеры для
новичков

ТОП-3
брокеров РФ

Брокеры с лицензиями

ТОП-5
ПАММ

ТОП
Bitcoin

Методоло-
гия МОФТ

Заключение эксперта

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Выбор лучшего Форекс брокера, который поможет сделать торговлю на финансовом рынке прибыльной, — это ответственная и непростая задача.

Чтобы выбрать надежного Форекс брокера, будущему трейдеру нужно потратить много часов и даже дней для анализа всех компаний и прочтения отзывов об их работе. Но есть хорошая новость — Вы сейчас там, где эту работу сделали за Вас!

Наш сайт — это сервис, который упрощает процесс выбора брокера и экономит время, сводя анализ рынка Форекс всего к нескольким минутам изучения специального рейтинга.

Если Вы не хотите глубоко вникать в детали, то не тратьте время и выбирайте сразу из наших победителей.

Лидеры рейтинга МОФТ — это проверенные брокеры, которые выводят средства своим клиентам и четко выполняют свои обязательства. Нажав на кнопку «Досье» любого брокера, Вы сможете изучить детальную информацию о нем, собранную более чем по 100 параметрам, и прочитать отзывы его клиентов.

Эксперты МОФТ анализируют брокеров на рынке Форекс уже более 10 лет, собирая все отзывы о них на своем сайте. Так что каждый, зайдя на сайт МОФТ, может найти сразу все отзывы о любом Форекс брокере в одном месте.

Рейтинг Форекс брокеров МОФТ регулярно обновляется и представляет собой актуальное отражение положения Форекс брокеров на рынке.

Важно!

Рейтинг Форекс брокеров был создан в том числе на основании показателей торговли участников Объединения, к которым МОФТ имеет доступ. Ни у кого более на рынке Форекс нет такой возможности анализировать данные сразу от сотен тысяч трейдеров. Именно поэтому рейтинг Форекс брокеров МОФТ является самым объективным рейтингом Форекс брокеров на сегодняшний день.

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Как анализировать компании в рейтинге лучших Форекс брокеров

В таблице выше представлен список самых надежных и лучших брокеров на рынке Форекс. В самом верху размещаются лидеры рынка — они имеют самый большой средний совокупный показатель оценки, дальше брокеры выстраиваются по списку: от более популярных к менее.

Про каждого брокера Вы сможете прочитать больше в отдельном окне, кликнув на кнопку «Досье и отзывы». Перейдя на сайт брокера, Вы сразу можете открыть реальный счет или попробовать бесплатно поторговать на демо-счете.

По каким параметрам выбирать Форекс брокера

Для того чтобы правильно выбрать лучшего для себя брокера, нужно обратить внимание на следующие параметры компании:

  • 1

    Продолжительность работы брокера на рынке Форекс.

    Чем дольше брокерская компания работает на рынке, тем больше отзывов от ее клиентов Вы сможете найти. Кроме того, с годами компании все больше начинают дорожить своей репутацией, а значит, лучше выполнять свои обязательства.
  • 2

    Наличие лицензии у Форекс брокера.

    Только надежные брокеры имеют лицензию и контролируются финансовыми организациями — регуляторами, которые и защищают вложенные деньги клиентов. Поддержание лицензий — дело дорогостоящее, поэтому его могут позволить себе не все компании.
  • 3

    Страна регистрации брокера, наличие представительств и офисов.

    Наличие представительств и офисов брокера — важная составляющая, если Вы предполагаете личный контакт. Разветвленная сеть представительств говорит об уровне компании, несмотря на то, что все чаще брокеры предпочитают онлайн-отношения со своими клиентами.
  • 4

    Торговые условия Форекс брокера.

    Каждая брокерская компания предлагает своим клиентам разнообразные конкурентные условия для торговли: минимальные спреды, большое количество торговых инструментов, дополнительные сервисы и бонусы. Их совокупность — важный фактор для выбора.
  • 5

    Уровень сервиса клиентской поддержки.

    Скорость реакции службы поддержки брокера на запрос клиента — это важный фактор, по которому в том числе можно оценивать надежность брокера. Топовые компании всегда быстро реагируют на каждый запрос клиента и стараются решить вопрос в самые короткие сроки.
  • 6

    Отзывы трейдеров о Форекс брокере.

    О надежности компании многое могут рассказать ее клиенты, которые уже работают с тем или иным Форекс брокером и знают изнутри все нюансы сотрудничества с ним. Составляя наш рейтинг, мы изучаем отзывы о каждой компании.
  • 7

    Позиция компании в рейтинге Форекс брокеров МОФТ.

    Этот фактор можно считать основополагающим для выбора, потому как позиция брокера в рейтинге Форекс брокеров МОФТ отражает итоговый аудит брокера по более чем 100 параметрам и объективно показывает его уровень и положение на рынке в сравнении с конкурентами.

Изменение позиций в ТОП-5 рейтинга Форекс брокеров за последние пол года 2020

Средний балл оценки ТОП-5 Форекс брокеров рейтинга МОФТ

9.6/10
RoboForex
9.5/10
Exness
9.3/10
Forex4you
9.1/10
InstaForex
9/10
Admiral Markets UK
Информация

Чтобы помочь Вам сделать выбор брокера более легким процессом, ниже мы сделали тематические рейтинги Форекс брокеров по разным параметрам: отдельный ТОП-брокеров для новичков, для инвесторов, создали списки брокеров с различными лицензиями и т. д.

Лучшие Форекс брокеры для начинающих трейдеров

Мы знаем, насколько важны первые шаги на рынке Форекс, именно поэтому отобрали для Вас лучших брокеров именно для начинающих трейдеров. У них самый простой интерфейс, отличная служба поддержки, ну и, конечно, обилие обучающих материалов.

  • 1
    RoboForex (Робофорекс)
    Сайт брокера Досье
    Крупный брокер с лицензией IFSC. Минимальный депозит всего 10 долларов США. Торговая платформа — МТ4. Отличная поддержка и хорошие бонусы на 1-й депозит.
  • 2
    Forex4you (Форекс4ю)
    Сайт брокера Досье
    Минимальный депозит составляет всего 1 доллар США. Торговая платформа — МТ4, возможность в рамках специального сервиса копировать чужие сигналы.
  • 3
    Exness (Икснес)
    Сайт брокера Досье
    Компания с европейской лицензией и многолетним стажем работы. Минимальный депозит также всего 1 доллар США. Хорошо подходит для тех, кто хочет пополнять счет через банковский перевод в Европе.
  • 4
    InstaForex (Инстафорекс)
    Сайт брокера Досье
    Компания с одними из самых выгодных торговых условий на рынке: минимальный депозит — 1 доллар США, кредитное плечо — 1:1000, торговая платформа — МТ4.
  • 5
    WelTrade (Велтрейд)
    Сайт брокера Досье
    Минимальный депозит — 25 долларов США. Регуляция IFSC. Огромное количество позитивных отзывов именно от начинающих трейдеров.

Изучите ТОП 10 брокеров для новичков - рейтинг самых популярных брокеров для начинающих трейдеров.

ТОП-3 Форекс брокеров России с лицензией ЦБ РФ

В последнее время популярность среди русскоязычных трейдеров набирают Форекс брокеры, которые получили официальную лицензию ЦБ РФ (Центрального банка России). Эти компании регулируются российским законодательством, принимают средства в рублях на свой счет, и к ним предъявляются максимально строгие требования, благодаря чему трейдеры могут быть уверены в сохранности своих инвестиций и высоком качестве предоставляемых услуг. Вместе с тем у таких брокеров большая бюрократия в отношениях с трейдерами и не такой широкий функционал, как у конкурентов с лицензиями в других юрисдикциях.

Изучите рейтинг брокеров с лицензией ЦБ РФ — самые надежные российские финансовые компании для торговли на бирже.

Лучшие Форекс компании с евролицензиями

Если Вы оперируете крупным капиталом или хотите перечислять средства брокеру из своей компании, тогда Вам стоит подобрать брокера, который имеет европейскую лицензию. Такие брокеры, как правило, имеют усеченный функционал и меньше инструментов для трейдеров, однако это компенсируется повышенным уровнем надежности.

Какие виды Форекс лицензий бывают и чем они отличаются друг от друга Вы сможете узнать из самого полного обзора Форекс регуляторов, подготовленного экспертами МОФТ. Эта информация даст ответы на многие вопросы, поможет правильно выбрать надежного брокера и будет полезной абсолютно для каждого трейдера.

ТОП-5 лучших Форекс брокеров для инвестирования в ПАММ

Если Вы хотите выгодно инвестировать денежные средства в управляющую компанию и получать стабильный доход, тогда Вам будет полезен наш рейтинг Форекс брокеров, составленный специально для инвесторов. В нем мы отобрали 5 лучших компаний для инвестирования на рынке Форекс.
Важно!

Инвестируя средства как участник МОФТ, Вы получите возможность дополнительно защитить свои деньги с помощью нашего юридического департамента. Кроме этого, МОФТ будет начислять Вам вознаграждение за торговый объем в рамках инвестпрограммы — дополнительный доход в виде рибейта.

Узнайте больше о преимуществах работы через МОФТ

Больше информации о компаниях для инвестирования в ПАММ Вы сможете получить в полном рейтинге ПАММ Форекс брокеров.

ТОП лучших Форекс брокеров для торговли Bitcoin

Для тех трейдеров, которые предпочитают торговать самой популярной в мире криптовалютой — Bitcoin, мы подготовили рейтинг топовых брокерских компаний, которые предоставляют этот торговый инструмент для работы своим клиентам.

Мы составили для Вас список самых популярных Биткоин Форекс брокеров, которые предлагают для торговли валютную пару BTC/USD.

Кто такие Биткоин Форекс брокеры — рейтинг. Как правильно выбрать для сотрудничества лучшую компанию и как прибыльно торговать криптовалютами читайте в экспертном спецобзоре Bitcoin брокеров.

Методология составления нашего рейтинга Форекс брокеров

Мы отслеживаем каждого брокера более чем по 100 параметрам, выводя в результате средний балл по каждому Форекс брокеру, который отражает все стороны его работы. Кроме этого, мы также учитываем уникальный показатель объема торгов, к которому имеем доступ через сотни тысяч трейдеров нашего Объединения. Также мы учитываем отзывы клиентов Форекс брокеров на нашем сайте. В итоге по разработанной алгоритмической матрице, единой для всех компаний, наша программа беспристрастно рассчитывает общий средний балл по каждой компании и ее место в рейтинге, что делает наш рейтинг самым независимым и объективным на рынке Форекс.
Таблица категорий критериев оценки Форекс брокеров:
  • Наименование категории критериев
    Количество критериев в категории
  • Support Финансовые
    38
  • Support Надежности
    27
  • Save Безопастности
    18
  • Save Торговых услуг
    15
  • Save Клиентской поддержки
    15

Ознакомьтесь детально с уникальной методологией оценки брокеров, разработанной специалистами МОФТ.

Для тех, кто хочет углубиться в сравнение компаний по конкретным параметрам, мы создали профессиональный инструмент для сравнения Форекс брокеров. С его помощью можно самому сделать выборку брокеров по нужному параметру из более чем 150 брокеров, представленных на нашем сайте.

Попробуйте, если хотите!

Заключение эксперта МОФТ

Аналитический отдел МОФТ во главе с главным аналитиком и экспертом Рейтинга МОФТ Антоном Харитоновым регулярно проводит комплексные исследования деятельности всех Форекс брокеров и отслеживает информационное поле вокруг каждой компании. Все собранные данные тщательно анализируются, заносятся в базу данных, после чего осуществляется сравнительный анализ. На основании полученных данных ежемесячно мы обновляем и корректируем наш рейтинг, публикуя актуальный и свежий вместе с отчетом о том, какие изменения произошли в нем за прошлый период.

Если у Вас нет специфических предпочтений, то эксперты МОФТ советуют Вам выбирать Форекс брокеров из ТОП-5 компаний общего рейтинга. Кроме этого, перед открытием счета мы рекомендуем Вам предварительно зарегистрироваться в МОФТ, так как это позволит Вам потом получать от нас дополнительные выплаты.

Антон Харитонов
Эксперт МОФТ

Последние новости по обновлениям Форекс рейтинга МОФТ

27.10.2020
Рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ был обновлен
05.10.2020
МОФТ запустил новую версию своего сайта - https://tradersunion.com/ru/
25.09.2020
Состоялось обновление рейтинга бинарных опционов и CFD
21.09.2020
Обновлен рейтинг лучших брокеров Форекс
18.09.2020
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17.09.2020
Битва трейдеров от SkyFinCapital
28.08.2020
Важно! Сайт МОФТ переехал на новый адрес
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ТОП-20 самых обсуждаемых брокеров нашего Форекс рейтинга

В данной рубрике мы составили для Вас список Форекс брокеров, которых клиенты МОФТ обсуждают больше всего, оставляя свои отзывы и комментарии о работе данных компаний на нашем форуме и в отзывах.
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FAQ

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Как выбрать Форекс брокера в рейтинге?

Чем надежнее и популярнее среди трейдеров брокерская компания, тем выше ее позиция в рейтинговой таблице. Это главный итоговый параметр оценки.
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Где можно почитать отзывы о Форекс брокерах из рейтинга?

Самые свежие отзывы трейдеров о работе нужного Форекс брокера Вы найдете на странице с его досье.
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Как открыть счет у Форекс брокера через МОФТ?

Для открытия счета через МОФТ выберите брокера, перейдите на сайт компании через сайт МОФТ, зарегистрируйтесь. Номер счета внесите в раздел «Счета» на сайте МОФТ.
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Почему работать с брокером через МОФТ выгоднее, чем напрямую?

Работая с Форекс брокером через МОФТ, Вы будете получать дополнительный доход — ежедневную или ежемесячную выплату, даже за убыточные сделки. МОФТ заплатит Вам рибейт, то есть вернет часть от спреда или комиссии, которые Вы заплатите за услуги брокера.
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Каких Форекс брокеров выбирают в 2020 году — с лицензией ЦБ РФ или иностранного финансового регулятора?

Наличие лицензии и регулятора — основные параметры, которые определяют надежность Форекс брокера. Последнее время многие брокеры получают несколько лицензий в разных юрисдикциях — это стандартная практика для крупных брокерских компаний. Большая часть Форекс брокеров работает без регуляции РФ, но под контролем со стороны других финансовых регуляторов. Брокеры с лицензией ЦБ РФ пока еще не самые популярные на рынке, потому что работа с ними более сложная для клиента в плане бюрократической составляющей, но зато она более надежная.
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Что представляет из себя Форекс брокер?

Форекс брокер — это финансовая компания, которая обеспечивает трейдеру выход на международный валютный рынок Форекс. Это своего рода посредник, который предоставляет трейдеру программное обеспечение и торговый счет для совершения операций на рынке Форекс. Каждая брокерская компания устанавливает собственные торговые условия: минимальный депозит, кредитное плечо, список торговых инструментов, скорость исполнения ордеров и прочее. От того, насколько качественный сервис предоставляет брокер, зависит его репутация, рейтинг и уровень доверия, которые формируются на основе отзывов реальных клиентов компании.